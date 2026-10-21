Detenido por conducir zigzagueando bajo los efectos del alcohol en Chaco

Un hombre fue detenido en Chaco por conducir zigzagueando bajo los efectos del alcohol, con un resultado de 2,56 gramos en sangre, lo que contraviene la Ley Nacional de Tránsito que prohíbe la conducción con cualquier cantidad de alcohol.

Hoy 03:16

El pasado domingo, a las 3 de la mañana, se produjo un incidente en la provincia de Chaco que puso en evidencia los peligros de la conducción bajo los efectos del alcohol. Un hombre de 55 años fue detenido tras ser observado conduciendo una camioneta Toyota Hilux en un estado de ebriedad y zigzagueando por la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 17.

El procedimiento se inició gracias a un testigo que alertó a la policía sobre la conducción irregular de la camioneta gris, que ponía en riesgo la vida de otros conductores en la vía pública. Imágenes del incidente se viralizaron en redes sociales, mostrando claramente la trayectoria zigzagueante del vehículo.

Al llegar al lugar, los efectivos de la División Patrulla Vial y Puntos Camineros realizaron un test de alcoholemia al conductor, que arrojó un alarmante resultado de 2,56 gramos de alcohol por litro de sangre. Este nivel de alcohol en sangre supera ampliamente los límites establecidos por la Ley 27.714, que establece la prohibición total de conducir con cualquier concentración de alcohol.

La Ley Nacional de Tránsito, modificada en mayo de 2023, fija el límite de alcohol en cero para todos los vehículos, tanto particulares como profesionales. Esta normativa responde a la necesidad de proteger la vida de todos los usuarios de la vía, ya que el alcohol afecta de manera significativa la atención, visión y reflejos del conductor, generando una falsa sensación de confianza.

Es fundamental señalar que los efectos del alcohol pueden presentarse incluso en bajas cantidades, lo que significa que el riesgo no se limita solo a aquellos que muestran signos evidentes de ebriedad. Los peligros se extienden a los pasajeros del vehículo, así como a peatones, ciclistas y motociclistas, quienes pueden convertirse en víctimas de un siniestro vial.

Este tipo de incidentes subraya la importancia de realizar controles de seguridad vial de manera efectiva y continua. Las autoridades están comprometidas en implementar estrategias que reduzcan la siniestralidad en las rutas, promoviendo la educación y el respeto por las normativas de tránsito.

En este contexto, el trabajo de la policía y su intervención rápida fue esencial para evitar que el hecho terminara en una tragedia. La prevención y el respeto por las normas viales son clave para garantizar la seguridad de todos los que transitan por las carreteras.