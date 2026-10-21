Detención de delincuente en Santa Fe gracias a inteligencia artificial

La implementación de la plataforma de videovigilancia con inteligencia artificial en Santa Fe permitió la detención de un delincuente tras un asalto a mano armada en una heladería, fortaleciendo la seguridad ciudadana.

Hoy 04:21

El Sistema Lince, una innovadora plataforma de videovigilancia que utiliza inteligencia artificial, ha demostrado su efectividad en la captura de delincuentes en la provincia de Santa Fe, Argentina. El reciente asalto a una heladería en el centro de la ciudad, ocurrido el pasado 11 de octubre, resalta la importancia de esta herramienta en la resolución de delitos. Durante el incidente, un delincuente armado ingresó al local, sustrajo dinero, un teléfono celular y otros bienes, y luego encerró a la empleada en un sanitario.

La rápida acción del personal policial y la tecnología avanzada del Sistema Lince fueron fundamentales para la aprehensión del sospechoso. Sebastián Montenotte, subsecretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, enfatizó que esta herramienta “nos ayuda a identificar con claridad a las personas que estamos buscando y aporta una prueba muy valiosa”. La plataforma ha sido diseñada para analizar datos fisonómicos y de vestimenta, lo que permite una respuesta efectiva ante situaciones delictivas.

Tras recibir la denuncia a través del sistema 911, los operadores ingresaron los parámetros descriptivos correspondientes en la plataforma de IA. Esta analizó de forma automatizada las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías del comercio asaltado. Emiliano Maldonado, responsable de la unidad en Santa Fe, explicó que la herramienta logró identificar al sospechoso en dos esquinas cercanas inmediatamente después del asalto.

El análisis algorítmico de la ruta de escape del delincuente reveló que este había caminado un par de cuadras y abordado un colectivo urbano para alejarse del microcentro. La precisión de los datos recogidos permitió a los efectivos policiales reconocer al sujeto en la vía pública, lo que condujo a su aprehensión solo dos días después del robo.

Las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad han indicado que el Sistema Lince, actualmente en fase de prueba, cuenta con 800 cámaras equipadas con analítica avanzada. El plan de expansión incluye la incorporación de 500 nuevos puntos de monitoreo, lo que permitirá un aumento total de 2.000 cámaras adicionales. Esto se orienta tanto a la prevención del delito como a la generación de pruebas para el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

“Estimamos que para principios de diciembre la plataforma estará totalmente operativa en la ciudad, con todos los dispositivos en funcionamiento y dados de alta”, afirmó Maldonado. Este avance tecnológico en la vigilancia urbana es un paso significativo hacia una mayor seguridad para los ciudadanos de Santa Fe, quienes son incentivados a proporcionar información precisa al realizar denuncias.