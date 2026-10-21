Cómo los microondas transformaron nuestra cocina y la ciencia detrás de ellos

Desde su invención en 1945, el microondas ha revolucionado la forma en que cocinamos y calentamos alimentos. Este aparato utiliza ondas electromagnéticas para calentar los alimentos de manera rápida y eficiente.

Hoy 06:02

El microondas es un aparato fascinante que combina curiosidades, historia, ciencia y cultura general. Su funcionamiento se basa en la utilización de ondas electromagnéticas que calientan los alimentos de manera rápida y uniforme. Pero, ¿cómo llegó a ser parte esencial de nuestras cocinas?

La historia del microondas comienza en 1945 cuando el ingeniero Percy Spencer, mientras trabajaba en la empresa Raytheon, descubrió accidentalmente que las ondas electromagnéticas podían calentar alimentos. Este hallazgo se produjo cuando notó que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido debido a un magnetrón que utilizaba para generar microondas.

El primer microondas comercial, conocido como el Radarange, fue lanzado en 1947 y tenía un tamaño considerable, similar al de un horno convencional. Con el tiempo, los avances en la tecnología permitieron que estos dispositivos se volvieran más compactos y accesibles para el hogar, transformando la manera en que cocinamos.

El principio de funcionamiento de un microondas se basa en la generación de ondas electromagnéticas que oscilan a una frecuencia de 2.45 GHz. Estas ondas son absorbidas por las moléculas de agua en los alimentos, provocando que vibren y generen calor, lo que a su vez calienta el alimento de forma rápida.

A lo largo de los años, el microondas ha sido objeto de mitos y curiosidades. Por ejemplo, se suele pensar que calentar alimentos en este aparato elimina sus nutrientes, pero los estudios indican que, en muchos casos, los microondas pueden preservar más vitaminas que otros métodos de cocción.

Además, el microondas ha impactado en la cultura culinaria al permitir la creación de platos que requieren menos tiempo de preparación. Esto ha llevado a una mayor diversidad en la cocina moderna, ya que los chefs pueden experimentar con ingredientes y técnicas sin la limitación del tiempo.

A medida que la tecnología avanza, los microondas se están volviendo cada vez más inteligentes, integrando funciones como la cocción por convección y la conectividad a internet. Esto abre un nuevo capítulo en la historia de la cocina, donde la ciencia y la tecnología continúan transformando nuestras experiencias culinarias.