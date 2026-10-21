Cómo identificar ofertas trampa en el mercado actual

En un estudio realizado en 2022, se reveló que el 35% de los consumidores argentinos han sido víctimas de ofertas engañosas. Este fenómeno se ha intensificado con el auge del comercio electrónico y las redes sociales.

Hoy 06:12

En el ámbito de temas varios, detectar ofertas trampa se ha vuelto crucial para los consumidores. En los últimos años, especialmente desde la pandemia, las compras en línea han crecido exponencialmente, lo que ha llevado a un aumento en las estafas y promociones engañosas.

Una de las formas más comunes de identificar una oferta trampa es a través de la verificación del precio original. Si un producto se ofrece a un precio significativamente más bajo que el habitual, es recomendable investigar si realmente existe un descuento o si es una técnica de marketing.

Además, las opiniones de otros consumidores pueden ser una herramienta valiosa. Las reseñas en línea y las experiencias compartidas en redes sociales permiten a los compradores conocer la veracidad de una oferta antes de realizar una compra.

Es importante también prestar atención a los términos y condiciones de las promociones. Muchas veces, las ofertas atractivas vienen acompañadas de restricciones que pueden limitar la experiencia del consumidor, como fechas de caducidad o condiciones de devolución.

La fecha de la oferta también juega un papel fundamental; por ejemplo, durante eventos comerciales como el Black Friday, las estrategias de marketing pueden incluir precios inflados antes del evento para luego ofrecer descuentos que parecen atractivos pero que no son reales.

Por último, estar alerta ante la presión de comprar rápidamente es esencial. Los estafadores a menudo utilizan tácticas de urgencia que pueden llevar a decisiones apresuradas. Tomarse el tiempo para investigar y comparar precios puede ayudar a evitar caer en estas trampas.

La educación del consumidor es clave en este contexto. Conocer cómo funcionan las ofertas y qué señales de alerta considerar puede proteger a los compradores de caer en engaños y asegurar una experiencia de compra más satisfactoria y segura.