Eduardo Domínguez palpitó la final de la Sudamericana ante Boca: "Sabemos el poderío que tiene"

El entrenador argentino de Atlético Mineiro habló tras conseguir la clasificación a la final del certamen continental y reconoció la jerarquía del Xeneize. Sin embargo, pidió cautela y aseguró que primero deben enfocarse en los compromisos que tienen por delante.

Hoy 22:21

Atlético Mineiro se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y enfrentará a Boca Juniors el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Pese a caer por 2-0 frente a Montevideo City Torque en el estadio Centenario, el conjunto brasileño hizo valer el triunfo por 3-0 conseguido en la ida y selló su pasaje a la definición del torneo continental.

Después del encuentro disputado bajo una intensa lluvia en Uruguay, Eduardo Domínguez, entrenador del Galo, analizó la clasificación y se refirió al desafío que significará enfrentar al equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena en busca del título.

El técnico argentino destacó la importancia de haber alcanzado una nueva final internacional, aunque dejó en claro que todavía es temprano para concentrarse exclusivamente en el duelo frente al Xeneize.

"Estamos muy contentos de jugar una final y llegar bien. Llegamos bien de cabeza sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente", expresó Domínguez en conferencia de prensa.

Domínguez pidió cautela antes de enfrentar a Boca

A pesar de la expectativa que genera el encuentro decisivo, el entrenador de Atlético Mineiro remarcó que su equipo tiene varios compromisos importantes antes de viajar a Colombia.

"Tenemos tiempo para comenzar a trabajar, tenemos muchos partidos por delante como para estar pensando ahora en la final. En la final tenemos que jugar el 21 de noviembre, no antes. Sino estaríamos cometiendo un error que no queremos tener", advirtió.

En ese sentido, el Barba explicó que el conjunto brasileño deberá mantener la concentración en sus próximos desafíos por las competencias locales.

"Ahora tenemos que volver a Belo Horizonte, pensar en el partido con Flamengo por nuestro torneo, es un rival que conocemos todos cómo juega. Vamos a ir pensando partido a partido porque también tenemos por delante la semifinal de la Copa Brasil y es muy importante para nosotros", señaló.

De esta manera, Domínguez buscará que sus dirigidos lleguen en las mejores condiciones a la final continental, sin descuidar los objetivos que todavía mantienen en el fútbol brasileño.

El antecedente de Domínguez en una final de Copa Sudamericana

La definición frente a Boca tendrá un significado especial para el entrenador argentino, que disputará su segunda final de Copa Sudamericana, once años después de su primera experiencia.

En 2015, cuando daba sus primeros pasos como director técnico, Domínguez condujo a Huracán hasta la final del certamen, luego de eliminar a River Plate en las semifinales.

Sin embargo, el Globo no pudo quedarse con el título y cayó por penales frente a Independiente Santa Fe en Bogotá, Colombia.

Ahora, el entrenador tendrá la posibilidad de buscar revancha en territorio colombiano, esta vez al frente de Atlético Mineiro y con Boca como adversario.

Un historial favorable frente al Xeneize

Otro dato que genera expectativa de cara a la final es el historial de Eduardo Domínguez frente a Boca en partidos de eliminación directa.

El entrenador enfrentó al Xeneize en dos instancias decisivas durante su ciclo en Estudiantes de La Plata y consiguió imponerse en ambas oportunidades.

La primera fue en las semifinales de la Copa Argentina 2023, cuando el Pincha eliminó al conjunto de la Ribera y avanzó a la definición del torneo.

La segunda se produjo en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional 2024, cuando Estudiantes volvió a superar a Boca, esta vez por penales, y posteriormente se consagró campeón.

Con esos antecedentes, Domínguez buscará mantener su efectividad frente al Xeneize y conquistar su primera Copa Sudamericana como entrenador.

La gran final se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde Boca intentará conseguir su tercera Sudamericana, mientras que Atlético Mineiro buscará sumar un nuevo título a su historia internacional.