Educación y Obras Públicas avanzan en el desarrollo de nuevos prototipos de escuelas en la provincia

Los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y de Obras Públicas firmaron un convenio con el Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero para diseñar propuestas destinadas a los niveles inicial, primario y secundario.

Hoy 14:34

Los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y de Obras, Servicios Públicos y Agua, junto al Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero, firmaron este jueves un convenio para avanzar en el desarrollo de prototipos de escuelas para los niveles inicial, primario y secundario en distintos puntos de la provincia.

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La iniciativa impulsada por el gobernador Elías Suárez busca fortalecer la infraestructura educativa mediante propuestas arquitectónicas que contemplen criterios de sustentabilidad, funcionalidad y bajo mantenimiento.

El acuerdo se enmarca en el Convenio Marco de Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades Técnicas para la Gestión Pública y prevé la organización de un concurso provincial de ideas entre arquitectos.

Las bases y condiciones de ese concurso serán elaboradas de manera conjunta por representantes del Gobierno provincial y del Colegio de Arquitectos.

De la firma participaron la ministra de Educación, Mariela Nassif; el ministro de Obras, Servicios Públicos y Agua, Aldo René Híd; el secretario ejecutivo del Consejo Económico Social, Miguel Mandrille; el presidente del Colegio de Arquitectos, Claudio Padilla; el director de Arquitectura de la provincia, Daniel Fernando Montes; y el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli.

Nassif destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y los colegios profesionales. “Estamos sumando a las capacidades del Estado los recursos técnicos que pueden aportarnos los consejos profesionales”, señaló.

Además, explicó que el Colegio de Arquitectos aportará un prototipo que podrá servir como referencia para futuros proyectos de obras educativas en el interior provincial, con el objetivo de avanzar hacia modelos de escuelas sustentables y mejorar la calidad de los espacios destinados a la enseñanza.

Por su parte, Claudio Padilla valoró la posibilidad de participar en el diseño de nuevas propuestas para la infraestructura escolar y remarcó la importancia de fortalecer los vínculos entre el Colegio de Arquitectos y el Estado provincial.