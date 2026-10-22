Las entradas para la final de Boca: cuándo arranca la venta

La Conmebol prepara el anuncio oficial para la venta de localidades de la gran final que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla. Los hinchas del Xeneize ya pueden registrarse para recibir novedades.

Hoy 16:35

Boca Juniors se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro y, mientras crece la expectativa por la posibilidad de conquistar un nuevo título internacional, miles de hinchas comienzan a organizarse para acompañar al equipo en Colombia.

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El encuentro decisivo se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, escenario que recibirá a los dos equipos que buscarán quedarse con el trofeo continental.

Con los finalistas definidos, una de las principales preguntas entre los simpatizantes del Xeneize es cuándo podrán adquirir las entradas para presenciar el partido.

Cuándo salen a la venta las entradas para Boca vs. Atlético Mineiro

La Conmebol trabaja junto a ambos clubes para definir los últimos detalles del sistema de venta de localidades, que podría habilitarse durante la próxima semana.

Por el momento, el organismo sudamericano no anunció una fecha exacta para el inicio de la comercialización ni confirmó los precios de los tickets.

Sin embargo, los hinchas ya pueden registrarse en la plataforma oficial de entradas de la Conmebol para recibir información sobre la apertura de la venta y las novedades relacionadas con la final.

Se espera que durante los próximos días se conozcan las distintas categorías de localidades, sus valores y las modalidades de compra.

Cuántas entradas tendrá Boca para sus hinchas

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sede de la definición, contará con una capacidad aproximada de 65.000 espectadores, luego de las remodelaciones realizadas para recibir el encuentro.

Aunque todavía no se oficializó la cantidad de entradas que estarán disponibles para cada institución, está previsto que Boca y Atlético Mineiro dispongan de una cabecera cada uno para sus respectivas hinchadas.

La distribución del resto de las localidades continúa bajo análisis, por lo que aún resta conocer cuántos tickets podrán adquirir los simpatizantes argentinos que viajen a Colombia.

La preocupación de Atlético Mineiro por la presencia de hinchas de Boca

La convocatoria que podría generar Boca en Barranquilla también despertó inquietud en Atlético Mineiro, cuyos dirigentes reconocen la posibilidad de que exista una importante diferencia en la cantidad de simpatizantes de ambos equipos.

Ante ese escenario, el CEO del conjunto brasileño aseguró que la institución buscará facilitar la presencia de sus seguidores en Colombia.

“Vamos a hacer todo lo posible para ayudar a la gente en los traslados”, manifestó el dirigente, con la intención de incentivar a los hinchas del Galo a acompañar al equipo.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los simpatizantes de Boca, que aguardan el anuncio oficial de la venta de entradas para asegurar su lugar en una final que podría significar una nueva conquista internacional para el club.