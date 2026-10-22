Central Córdoba puso a la venta las entradas para recibir a Vélez: días, horarios y dónde comprarlas

El Ferroviario enfrentará al Fortín este domingo 25 de octubre, desde las 21.30, en el Estadio Único Madre de Ciudades. Los hinchas podrán adquirir sus localidades de manera online o presencial.

Hoy 17:01

Central Córdoba anunció el inicio de la venta de entradas para el encuentro frente a Vélez Sarsfield, correspondiente a la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

El partido se disputará este domingo 25 de octubre, a partir de las 21.30, en el Estadio Único Madre de Ciudades, donde el conjunto ferroviario volverá a presentarse ante su público.

Desde la institución santiagueña informaron que las localidades podrán adquirirse tanto de manera online como presencial, con diferentes días y horarios habilitados para facilitar el acceso de los simpatizantes.

Dónde y cuándo comprar las entradas

La venta online comenzará este jueves 22 de octubre a través del sitio web oficial de Central Córdoba: www.cacentralcordoba.com.

Por su parte, la venta presencial se realizará en Ferromanía, tanto para socios como para no socios, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Jueves 22: de 17 a 21 horas.

Viernes 23: de 9 a 21 horas.

Sábado 24: de 9 a 14 horas.

Además, el día del partido también se podrán adquirir entradas directamente en el estadio.

El domingo 25 de octubre, las boleterías del sector Sur estarán habilitadas desde las 19 horas hasta el inicio del encuentro, previsto para las 21.30.

Beneficios y condiciones para los socios de Central Córdoba

Desde el club también brindaron información importante para los socios que deseen asistir al compromiso frente a Vélez.

Los socios que tengan abonada la cuota correspondiente a octubre podrán ingresar sin cargo a la Platea Este y a la Popular Norte.

En cambio, aquellos que deseen acceder a la Platea Oeste deberán abonar un bono adicional, que podrá adquirirse tanto en las boleterías como mediante la página web oficial.

De esta manera, Central Córdoba invita a sus simpatizantes a acompañar al equipo en una nueva presentación como local, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del campeonato argentino.