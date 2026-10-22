Nico Paz despertó el interés de dos gigantes de Inglaterra: la millonaria cláusula que tiene Real Madrid

El mediocampista argentino brilla en el Como de Italia y sus actuaciones en la Champions League llamaron la atención de Manchester United y Chelsea. El Merengue conserva una opción para recuperarlo en 2027.

Hoy 16:23

Nico Paz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y comienza a despertar el interés de los clubes más poderosos de Europa. El mediocampista argentino de 22 años, figura del Como de Italia, está en la mira de Manchester United y Chelsea, que siguen de cerca su evolución pensando en los próximos mercados de pases.

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El futbolista viene de destacarse con dos goles frente al Manchester United en la Champions League, una actuación que terminó de consolidarlo como una de las grandes revelaciones del fútbol europeo y que aumentó el interés por su contratación.

Sin embargo, una posible transferencia presenta una particularidad: Real Madrid conserva una cláusula de recompra que podría cambiar el futuro del argentino.

La millonaria cláusula que tiene Real Madrid por Nico Paz

El conjunto español mantiene la posibilidad de recuperar al mediocampista mediante una opción de recompra establecida en 80 millones de euros, que podrá ejecutar exclusivamente entre el 1 y el 15 de julio de 2027.

Esta condición representa un factor determinante para los clubes interesados, ya que cualquier negociación deberá contemplar la posibilidad de que el Merengue decida intervenir para volver a contar con el jugador.

Paz, formado en las divisiones juveniles del Real Madrid, llegó al Como en 2024 y rápidamente se transformó en una pieza fundamental del equipo italiano.

Aunque el club español manifestó anteriormente su intención de recuperarlo, el futbolista priorizó su continuidad en Italia, donde encontró el protagonismo y la regularidad que buscaba para desarrollar su carrera.

Ante ese escenario, Como realizó una importante inversión de 60 millones de euros para adquirir su pase y asegurar su permanencia.

El deseo de Cesc Fábregas y el interés de la Premier League

Uno de los principales impulsores de la continuidad del argentino es Cesc Fábregas, entrenador del Como, quien considera a Paz una figura central en el proyecto deportivo de la institución.

El técnico español pretende mantenerlo en el plantel durante el mayor tiempo posible, especialmente por su influencia en el funcionamiento colectivo y su capacidad para marcar diferencias en los partidos importantes.

El propio futbolista ya había expresado su comodidad en el equipo italiano cuando surgieron las primeras versiones sobre un posible regreso al Real Madrid.

“Siento que aquí tengo más espacio para crecer”, había manifestado el mediocampista, dejando en claro su intención de continuar sumando experiencia.

No obstante, el interés de Manchester United y Chelsea podría modificar el panorama. Ambos clubes siguen sus actuaciones y analizan la posibilidad de avanzar por su contratación, aunque todavía no está definido si realizarán ofertas en el próximo mercado o esperarán hasta mediados de 2027.

Nico Paz gana protagonismo en la Selección Argentina

El excelente presente del mediocampista también tiene repercusiones en la Selección Argentina. Con Lionel Messi fuera del seleccionado, Nico Paz aparece como una de las principales alternativas ofensivas en el proyecto de Lionel Scaloni.

Su capacidad para generar juego, llegar al área rival y convertir goles lo posiciona como uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección dentro del equipo nacional.

Mientras tanto, su cotización continúa en aumento y no se descarta que otros clubes importantes de Europa se sumen a la disputa.

Entre el interés de la Premier League, la intención del Como de retenerlo y la cláusula que conserva Real Madrid, el futuro de Nico Paz promete convertirse en uno de los grandes temas del próximo mercado de pases europeo.