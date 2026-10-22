Desarticulan una red de narcotráfico en Catamarca y detienen a una mujer

Efectivos de Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca llevaron a cabo un exitoso operativo que resultó en la desarticulación de una red de narcotráfico en el barrio Los Plateados Oeste, Valle Viejo.

Hoy 15:52

Un operativo antidrogas de gran envergadura se llevó a cabo en el departamento Valle Viejo, lo que resultó en uno de los decomisos más significativos de estupefacientes en el Valle Central de Catamarca en los últimos meses. Tras semanas de inteligencia y seguimiento, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca lograron desarticular un punto crucial de acopio y redistribución de sustancias ilícitas en el barrio Los Plateados Oeste, específicamente en la localidad de Sumalao.

El procedimiento, que fue ordenado y supervisado por el Juzgado Federal de Catamarca, se realizó en las últimas horas del miércoles. Durante la irrupción en el inmueble, las fuerzas de seguridad federales y provinciales encontraron una importante logística relacionada con el narcotráfico, así como dinero en efectivo de alta denominación y un cargamento de una sustancia blanquecina que, tras las pruebas químicas pertinentes, dio positivo para clorhidrato de cocaína de máxima pureza.

Uno de los aspectos más alarmantes para los investigadores fue el relieve encontrado en la compactación de la droga. Entre lo incautado se contabilizaron 12 ladrillos de cocaína, marcados con un bajorrelieve de un delfín, además de 28 envoltorios plásticos listos para la venta. Este símbolo no es aleatorio, ya que se trata de una marca registrada utilizada históricamente por clanes de narcotráfico transfronterizo que operan en los pasos internacionales de Salta y Jujuy.

El pesaje oficial de la cocaína confiscada arrojó un total de 13,162 kilogramos, con un valor en el mercado negro que supera los 150 millones de pesos al ser fraccionada para la venta al por menor. Adicionalmente, las fuerzas policiales secuestraron cinco trozos compactos de cannabis sativa (marihuana) con un peso cercano a los 230 gramos, así como una balanza de precisión digital utilizada para el pesaje de las dosis.

El registro en la vivienda de Los Plateados Oeste no solo permitió neutralizar la sustancia, sino que también reveló la capacidad financiera de la estructura desarticulada. Los efectivos incautaron 6,118,500 pesos en efectivo, supuestamente obtenidos de la comercialización de estupefacientes en días anteriores. Además, se confiscó una camioneta Volkswagen Amarok, utilizada para el traslado de drogas, junto con cuatro teléfonos celulares que serán clave en la investigación.

Durante la operación, fue detenida una mujer de 31 años, identificada como la responsable del inmueble. Esta persona está imputada prima facie por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (Ley 23.737), bajo la modalidad de acopio y tráfico de sustancias prohibidas. La detenida fue trasladada a la sede de la brigada especializada y se encuentra a disposición del juzgado federal correspondiente.

En las próximas horas, la mujer será conducida al Juzgado Federal para prestar declaración indagatoria, mientras que los peritos analizan las comunicaciones de los dispositivos móviles incautados. Esto permitirá determinar si la sospechosa operaba sola o formaba parte de una red de narcotráfico más amplia en la región.