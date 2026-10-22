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Cambios en el Ascenso: vuelve la promoción al fútbol argentino

La AFA resolvió el regreso de los duelos de promociones en las diferentes divisiones: se aplicará de la Primera Nacional hacia abajo y no involucrará a la Liga Profesional.

Hoy 15:59

La AFA, que tuvo su reunión de Comité Ejecutivo, resolvió cambios en el Ascenso: volverá a jugarse la promoción en el fútbol argentino. Se aplicará a partir de la próxima temporada: será desde la Primera Nacional hacia abajo.

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Después de 15 años, la Asociación definió el regreso de los duelos de promociones. No involucrará a la Liga Profesional: se implementará desde la Segunda División hacia las categorías inferiores.

La idea de la AFA es que los dos últimos de cada zona de la Primera Nacional desciendan directamente. Luego, el antepenúltimo de los directamente afiliados jugará contra un rival de la Primera B, mientras que el de los indirectamente afiliados lo hará contra uno del Federal A.

Tanto en la Primera B como en la Primera C (la tercera y cuarta categoría del fútbol argentino, respectivamente) habrá una promoción para ascender y otra para descender, más allá de los ascensos y descensos directos de cada división.

Las promociones se jugaron desde la temporada 1999/2000 hasta la 2011/2012, series de ida y vuelta que arrancaban en la cancha del equipo que peleaba por ascender y se definía en la del que buscaba la permanencia, que además de tener la ventaja de jugar con su gente, sabía que con el empate en el global le alcanzaba para no irse.

En aquella época, quedaron en el recuerdo duelos históricos. Algunos, involucraron a equipos grandes: Racing le ganó a Belgrano en la 07/08 y San Lorenzo a Instituto en la 11/12, mientras que River perdió la categoría frente a Belgrano en la 10/11. Ahora, 15 años después, volverán las promociones al fútbol argentino.

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