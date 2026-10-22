Javier Montenegro palpita el debut de Independiente: “Vamos a llegar de la mejor forma”

El entrenador del conjunto santiagueño analizó la pretemporada, habló sobre las lesiones que afectan al plantel y anticipó la identidad de juego que buscará imponer en el inicio de la competencia.

Hoy 16:50

Independiente BBC se prepara para iniciar una nueva temporada y su entrenador, Javier Montenegro, se mostró optimista de cara al debut frente a Santa Paula, que se disputará el próximo martes 27 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Israel Parnás.

Tras varias semanas de preparación, el director técnico realizó un balance del trabajo desarrollado por el plantel, reconoció las dificultades que representa afrontar la competencia con un equipo joven y destacó el compromiso de sus dirigidos.

“Venimos trabajando toda la semana completa. La verdad que lo estamos haciendo muy bien. Vamos a llegar de la mejor forma”, aseguró Montenegro.

El entrenador explicó que Independiente atraviesa un proceso de construcción, con una plantilla integrada mayoritariamente por jugadores que tendrán sus primeras experiencias en la categoría.

“Es un equipo joven, en formación. A medida que se vayan dando los juegos iremos suprimiendo los errores y corrigiendo las diferentes situaciones. Hemos armado un equipo con mucha juventud y dos jugadores de experiencia, y la mayoría son debutantes en la categoría”, detalló.

Las lesiones, una preocupación durante la pretemporada

Uno de los principales inconvenientes que debió afrontar Independiente durante su preparación fueron las lesiones de varios jugadores, especialmente en la posición de base.

Montenegro explicó que los problemas físicos condicionaron los amistosos disputados ante Salta y Amancay, aunque destacó que esos encuentros permitieron obtener conclusiones importantes.

“Tuvimos la mala suerte de que Machuca se lesionó a los 30 segundos contra Salta. Después jugamos con Amancay y se lesionó también en el primer cuarto Roumec”, recordó.

Además, señaló que Candia ya arrastraba una lesión sufrida durante los entrenamientos, por lo que el equipo no pudo contar con sus bases durante buena parte de la preparación.

Sobre la recuperación de los jugadores, el técnico indicó que Santiago Candia y Julián Roumec estarían disponibles para el estreno, mientras que la situación de Jonathan Machuca será evaluada junto al cuerpo médico.

“Esperemos estar completos. Vamos a ver cómo va evolucionando, sobre todo Jony. Santi ya estaría para jugar y Juli también. Vamos a ir viendo con el kinesiólogo de qué forma puede llegar a jugar algunos minutos Machuca el martes”, explicó.

El desafío de enfrentar a un rival con mayor rodaje

Independiente hará su presentación en la competencia ante Santa Paula, un equipo que llegará al encuentro con cuatro partidos disputados.

Consultado sobre esta diferencia, Montenegro reconoció que el rival podría contar con una ventaja en cuanto al ritmo de competencia, aunque consideró que el desarrollo del torneo permitirá que los equipos encuentren progresivamente su mejor funcionamiento.

“Creo que ellos van a llegar un poquito más con rodaje. A medida que se vayan dando los juegos, los equipos se van a ir soltando en una liga muy pareja”, analizó.

En ese sentido, anticipó un campeonato competitivo, con equipos que lucharán por el título y otros que buscarán asegurarse un lugar en los playoffs.

“Como siempre digo, el que juegue mejor al básquet es el que se llevará los juegos”, afirmó.

La identidad que buscará Independiente

Al referirse al estilo de juego que pretende desarrollar, Montenegro dejó en claro que la intensidad defensiva y la velocidad serán dos aspectos fundamentales de su propuesta.

“Vamos a buscar un Independiente que sea agresivo, que corra la cancha. Trataremos de que no nos conviertan tanto porque no tenemos un jugador para poder tirarle la bola y que nos defina”, explicó.

El entrenador remarcó que, si bien todos sus jugadores tienen capacidad anotadora, el equipo deberá construir sus oportunidades desde el esfuerzo colectivo.

“Todos los chicos tienen gol, pero nos va a costar todo. Es un equipo en formación. Así que siempre arrancar de atrás para adelante será la idea, poder correr y ser agresivos defensivamente”, sostuvo.

El pedido de Montenegro a los hinchas

Finalmente, el entrenador dedicó un mensaje especial a los simpatizantes de Independiente, a quienes invitó a acompañar al equipo durante una temporada que anticipa exigente.

“A la gente le pido que nos acompañe. Sabemos que va a ser una temporada difícil para nosotros. Lo primordial será que la gente acompañe al club y a este grupo de jóvenes que están trabajando muy bien y se van a brindar al cien por cien por el club, por el equipo y esta camiseta”, concluyó.

Independiente debutará el martes 27 de octubre, a las 21.30, frente a Santa Paula en el estadio Israel Parnás. Las entradas tendrán un valor de $10.000 para las populares y $13.000 para las plateas.