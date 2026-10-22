Boca se aseguró una fortuna por llegar a la final de la Copa Sudamericana: cuántos millones ganó

El Xeneize consiguió el pase a la definición del torneo continental tras eliminar a Vasco da Gama y acumuló una importante suma de dinero. Si se consagra campeón, el premio será todavía mayor.

Hoy 15:30

Boca Juniors atraviesa un gran momento en la Copa Sudamericana 2026 y su clasificación a la final no solo alimentó la ilusión de conquistar un nuevo título internacional, sino que también significó un importante ingreso económico para el club.

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Luego de superar a Vasco da Gama en las semifinales, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena aseguró un total de 5.725.000 dólares en premios, una cifra que podría incrementarse considerablemente si logra levantar el trofeo.

La victoria frente al conjunto brasileño le permitió sumar otros 125.000 dólares, mientras que el pase a la definición continental le garantizó un mínimo de 2.500.000 dólares, correspondiente al premio establecido para el subcampeón.

Cuánto dinero acumuló Boca en la Copa Sudamericana

Antes de disputar las semifinales, Boca ya había reunido 3.100.000 dólares gracias a los premios por avanzar de ronda y los incentivos económicos que entrega la Conmebol por los partidos ganados.

Durante su recorrido, el Xeneize consiguió cuatro victorias que le permitieron embolsar 500.000 dólares adicionales, correspondientes a los triunfos ante O'Higgins, Deportivo Recoleta y San Pablo.

A ese monto se agregó el incentivo de 125.000 dólares por superar a Vasco da Gama.

En cuanto a los premios por clasificación, Boca recibió:

500.000 dólares por superar a O'Higgins.

600.000 dólares por eliminar a Deportivo Recoleta.

700.000 dólares por avanzar a los cuartos de final.

800.000 dólares por alcanzar las semifinales.

2.500.000 dólares garantizados por disputar la final.

De esta manera, el conjunto de La Ribera ya tiene asegurado un ingreso millonario, independientemente de lo que suceda en el último partido.

La millonaria diferencia entre ser campeón y subcampeón

Aunque Boca ya aseguró una importante recompensa económica, la posibilidad de conquistar la Copa Sudamericana representa un salto todavía mayor para las finanzas del club.

La Conmebol estableció un premio de 10 millones de dólares para el campeón, mientras que el subcampeón recibirá 2,5 millones. Esto representa una diferencia de 7,5 millones de dólares entre ambos puestos.

En caso de quedarse con el título, el Xeneize podría elevar sus ingresos acumulados en el certamen a más de 13 millones de dólares.

Cuándo juega Boca la final de la Copa Sudamericana

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena disputará la gran final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro, en Barranquilla, Colombia.

El equipo brasileño consiguió su clasificación luego de eliminar a Montevideo City Torque en las semifinales.

Así, Boca tendrá por delante un desafío decisivo en el que buscará sumar una nueva estrella internacional a su historia y, al mismo tiempo, quedarse con uno de los premios económicos más importantes del fútbol sudamericano.