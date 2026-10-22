River prepara el clásico ante Racing: Ponzio tiene un cambio confirmado y una duda en el equipo

El Millonario buscará prolongar su buen momento este domingo en el Monumental. Lautaro Rivero reemplazará al suspendido Martínez Quarta, mientras que Marcos Acuña y Francisco Ortega se disputan un lugar en el lateral izquierdo.

Hoy 15:45

River Plate se prepara para recibir a Racing este domingo en el estadio Monumental, con la intención de repetir la convincente actuación que mostró en la goleada frente a Belgrano en Córdoba. El entrenador Leonardo Ponzio trabaja en la formación titular y, aunque ya tiene definido un cambio obligado, todavía mantiene una incógnita en la defensa.

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El Millonario llega entonado después de su victoria en el estadio Mario Alberto Kempes y buscará sumar otros tres puntos en el Torneo Clausura 2026. Para conseguirlo, el cuerpo técnico deberá resolver algunas cuestiones relacionadas con las ausencias y el estado físico de sus futbolistas.

Lautaro Rivero será titular ante la ausencia de Martínez Quarta

La principal modificación estará en la zaga central. Lucas Martínez Quarta no podrá jugar por suspensión y su reemplazante será Lautaro Rivero, quien acompañará a Nicolás Otamendi en el fondo.

El defensor de 22 años tendrá una nueva oportunidad desde el arranque, algo que no ocurría desde el 17 de julio, cuando River cayó frente a Aldosivi por la Copa Argentina.

Por su parte, Tobías Ramírez permanecerá como alternativa en el banco de suplentes. El juvenil continúa sumando convocatorias después de superar una operación de rodilla y, hasta el momento, apenas disputó 45 minutos con la camiseta del conjunto de Núñez.

La gran duda de Ponzio: Acuña u Ortega

La principal incógnita pasa por el lateral izquierdo, donde Marcos Acuña y Francisco Ortega disputan un lugar entre los titulares.

El Huevo continúa recuperándose de una molestia física que sufrió en Junín y, aunque su jerarquía lo convierte en una pieza importante para el equipo, el cuerpo técnico analiza cuidadosamente los tiempos de su regreso.

Una de las posibilidades es que Acuña comience el partido entre los suplentes e ingrese durante el segundo tiempo. De esta manera, podría sumar minutos y evaluar su condición física pensando en el próximo Superclásico frente a Boca.

En ese escenario, Francisco Ortega aparece como el principal candidato para mantenerse en el once inicial, especialmente después de su destacada actuación contra Belgrano.

El exjugador de Vélez y Olympiacos mostró seguridad defensiva, buen manejo de pelota y una constante participación en ataque, aspectos que dejaron conforme al entrenador.

Ponzio mantendría a Moreno y Beltrán entre los titulares

Más allá de la modificación obligada en la defensa, Leonardo Ponzio tiene previsto sostener la base del equipo que goleó a Belgrano.

En el mediocampo, Aníbal Moreno conservaría su lugar desde el inicio, una decisión que el entrenador ya tenía contemplada incluso antes de la lesión de Fausto Vera.

En tanto, Lucas Beltrán seguiría como referencia ofensiva después de ganarse una oportunidad en el último encuentro. Su continuidad implicaría que Sebastián Driussi vuelva a comenzar el partido desde el banco de suplentes.

Así, River buscará mantener el funcionamiento colectivo que mostró en Córdoba y llegar de la mejor manera al tramo decisivo del campeonato.

Con el ingreso de Rivero prácticamente definido y la situación de Acuña todavía por resolver, Ponzio terminará de delinear el equipo en las próximas prácticas, antes de un clásico ante Racing que será una importante prueba para el Millonario.