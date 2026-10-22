Detienen a dos jóvenes tras una intensa persecución en Alto Comedero

La Policía detuvo a dos jóvenes en Alto Comedero tras una persecución que comenzó en la avenida Savio.

Hoy 14:41

En un incidente que ha llamado la atención de la comunidad, dos jóvenes fueron detenidos tras una intensa persecución policial en la ciudad capital de Jujuy, específicamente en la zona de Alto Comedero. La situación se desató cerca de las 12:30, cuando efectivos del Grupo Especial Motorizado iniciaron la persecución de los sospechosos que se desplazaban en una motocicleta, tras haber sido avistados en las cercanías de un supermercado en el barrio Coronel Arias.

Los jóvenes, cuyas identidades no han sido reveladas, lograron evadir a las autoridades por varios kilómetros, hasta que finalmente fueron interceptados en la colectora norte-sur de la ruta nacional N° 66. Este punto se encuentra a escasos metros del club Suri, un lugar conocido en la región. La rápida respuesta policial fue clave para poner fin a la fuga, que generó preocupación entre los residentes de la zona.

La intervención de la Policía no solo se limitó a la detención de los jóvenes. Tras la captura, el personal de Seguridad Vial procedió a interrumpir el tránsito en la colectora, lo que provocó un considerable congestionamiento vehicular en un horario de gran afluencia. Los agentes, al abordar a los sospechosos, encontraron en su poder varios elementos que no pudieron justificar, lo que aumentó las sospechas sobre su actividad delictiva.

La mochila que portaban los detenidos pertenecía a una conocida aplicación de pedidos, lo que ha llevado a las autoridades a investigar más a fondo el origen de los objetos hallados. Este descubrimiento podría ser crucial para esclarecer si los jóvenes estaban involucrados en algún tipo de delito mayor o si simplemente se encontraban en la posesión de bienes robados.

Mientras los procedimientos se llevaban a cabo, los agentes de la Seccional 32° colaboraron con el Grupo Especial Motorizado para realizar las actuaciones complementarias necesarias. Este tipo de coordinación entre diferentes unidades policiales es fundamental para asegurar una respuesta efectiva ante situaciones de riesgo como la que se presentó.

La persecución no solo afectó la circulación en la colectora, sino que también tuvo repercusiones en la autopista, donde los conductores debieron transitar a paso lento. Este episodio pone de manifiesto la importancia de la vigilancia policial y la colaboración entre distintas áreas del cuerpo de seguridad para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

La rápida acción de la Policía de Jujuy es un recordatorio de la necesidad de estar alerta ante cualquier actividad sospechosa en nuestras comunidades. La seguridad pública requiere un esfuerzo conjunto y la participación activa de la ciudadanía para mantener un entorno seguro y protegido.