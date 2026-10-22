Messi emocionó al recordar a su padre Jorge y reveló el consejo que marcó su carrera: “Siempre había una jugada más”

En la previa de recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, el capitán argentino recordó las enseñanzas de su papá, fallecido en agosto, y confesó cuánto significaba para él este reconocimiento.

Hoy 15:00

Lionel Messi protagonizó un emotivo momento durante una entrevista en España, donde se encuentra para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El astro argentino recordó a su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto a los 68 años, y compartió una de las enseñanzas que lo acompañaron a lo largo de su extraordinaria carrera.

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En diálogo con la agencia EFE, el rosarino reveló el consejo que su papá le repetía desde pequeño y que terminó convirtiéndose en una filosofía de vida: “Me decía que agarrara la pelota y que lo intentara, salga bien o mal, que no me quede con eso, que siempre había una jugada más”.

Las palabras adquirieron un significado especial en medio de la emoción que atraviesa el futbolista por la ausencia de su padre, con quien mantenía una relación muy cercana y compartía constantemente opiniones sobre fútbol.

El recuerdo de Jorge Messi y un premio muy especial

El actual jugador del Inter Miami confesó que su padre estaba especialmente entusiasmado con la posibilidad de verlo recibir esta distinción internacional.

“Para ser honesto, estoy muy feliz. De hecho, mi padre estaba muy ilusionado con este premio”, expresó Messi, quien explicó que habían conversado sobre las dificultades para asistir a la ceremonia debido a sus compromisos deportivos.

“Sabíamos que sería difícil estar por los partidos que tenía, pero él insistió mucho para que viniéramos aquí estos días y recibiera este premio”, recordó.

El capitán argentino destacó que el reconocimiento representa mucho más que sus conquistas deportivas. “Va más allá de lo que una persona hace dentro del campo, o de lo que he hecho durante toda mi carrera profesional. Él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que seguramente que también lo está disfrutando”, manifestó.

Barcelona, Guardiola y los años que marcaron su historia

Durante la entrevista, Messi también repasó algunos de los momentos más importantes de su trayectoria y recordó con especial cariño su etapa en el Barcelona, particularmente el período comprendido entre 2008 y 2012, cuando el equipo dirigido por Pep Guardiola conquistó 14 títulos.

“Tuvimos la suerte de haber ganado todo, también de la manera en que lo hicimos, de cómo disfrutábamos de jugar, de ganar, de conseguir cosas importantes, pero sobre todo de cómo disfrutábamos del día a día, de los entrenamientos. La pasábamos muy bien”, señaló.

El rosarino reconoció que su vínculo con el club catalán trasciende ampliamente lo deportivo, ya que allí creció, construyó gran parte de su vida y nacieron sus tres hijos.

El Mundial de Qatar, el sueño más grande de Messi

Al repasar sus principales conquistas, el campeón del mundo destacó que el título obtenido con la Selección Argentina en Qatar 2022 ocupa un lugar incomparable en su historia.

Después de una carrera repleta de trofeos individuales y colectivos, levantar la Copa del Mundo significó cumplir el objetivo que había perseguido durante años.

“Terminar mi carrera con algo que era más que un sueño”, expresó al recordar aquella consagración histórica.

También hizo referencia a los goles que convirtió frente a Francia en la inolvidable final que Argentina ganó por penales.

“Fueron los más importantes de mi carrera por lo que significaron, por el momento y por la clase de partido que era”, aseguró.

Cómo quiere ser recordado Lionel Messi

Más allá de los récords, los títulos y los reconocimientos, Messi dejó en claro que su mayor deseo es que las personas lo recuerden por su perseverancia y su capacidad para seguir adelante frente a las dificultades.

“A veces se me dio, a veces no, pero nunca dejé de intentar de ganar todo lo que tenía por delante”, reflexionó.

Este viernes 23 de octubre, el futbolista recibirá en Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una distinción que reconoce tanto su extraordinaria trayectoria como su contribución al deporte.

Será una ceremonia especialmente significativa para el rosarino, que sumará un nuevo reconocimiento a su carrera, esta vez atravesado por el recuerdo de su padre y por aquella enseñanza que lo acompañó desde sus primeros pasos con una pelota: siempre hay una jugada más.