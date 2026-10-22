Secuestraron 657 kilos de hojas de coca en Santiago del Estero: el cargamento supera los $72 millones

La mercadería era transportada en un colectivo de larga distancia que viajaba desde Salta hacia Buenos Aires. El procedimiento se realizó de manera conjunta entre la Aduana y Gendarmería Nacional, por disposición de la Justicia Federal.

Hoy 14:54

Un importante operativo llevado adelante por la Aduana de Santiago del Estero y Gendarmería Nacional Argentina permitió el secuestro de 657 kilos de hojas de coca, valuados en $72.541.000, que habían sido detectados durante un control sobre la Ruta Provincial 5, a la altura de la localidad de Moreno.

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El procedimiento se concretó este jueves en el predio del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero.

Según se informó, la mercadería había sido retenida durante una inspección a un colectivo de larga distancia que provenía de Orán, provincia de Salta, y tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el operativo, personal de la Dirección Regional Aduanera Central, a través de la División Aduana de Santiago del Estero, trabajó junto a efectivos de Gendarmería en la apertura, verificación física, clasificación y valoración de 33 bultos que contenían las hojas de coca.

Tras las tareas correspondientes, las autoridades determinaron que el cargamento alcanzaba un peso total de 657 kilogramos y un valor estimado en plaza superior a los 72 millones de pesos.

Interviene la Justicia Federal

El secuestro de la mercadería se realizó por una presunta infracción a la Ley 23.737, en concurso con la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.

Por disposición judicial, la totalidad de las hojas de coca secuestradas será trasladada al depósito de secuestros de la Aduana de Santiago del Estero, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las actuaciones correspondientes.