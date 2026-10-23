VIDEO I Escándalo en el Prefederal de Básquet: el entrenador de Quimsa agredió al DT de Mitre

El episodio ocurrió tras la victoria del Aurinegro sobre la Fusión por la quinta fecha del certamen. Javier Bejarano denunció haber recibido un golpe de puño de Marcelo Zanni, mientras que Quimsa repudió lo sucedido y se puso a disposición para aplicar las medidas disciplinarias correspondientes.

Hoy 13:08

Un episodio de violencia empañó la quinta fecha del Torneo Prefederal de Básquet, luego del encuentro disputado el jueves por la noche en el estadio Ciudad, donde Mitre consiguió una victoria ante Quimsa. Tras la finalización del partido, se produjo un incidente entre los entrenadores de ambos equipos que generó repercusión en el ámbito del básquet santiagueño.

Según denunció Javier Bejarano, entrenador de la Primera División de Mitre, recibió un golpe de puño por parte de Marcelo Zanni, director técnico de Quimsa, cuando se disponía a saludar a los árbitros una vez concluido el encuentro.

El descargo del entrenador de Mitre

A través de un mensaje público, Bejarano, quien también se desempeña como entrenador de la Selección Argentina de básquet 3x3, brindó su versión de lo sucedido.

"Al finalizar el partido recibí un golpe de puño de parte de Marcelo Zanni, entrenador de Quimsa, a traición, luego de darme la mano cuando yo iba a saludar a los árbitros una vez finalizado el partido", manifestó.

De acuerdo con su relato, el conflicto se habría originado por una decisión tomada durante los últimos instantes del encuentro. "Zanni, enojado porque yo 'pedí un minuto' cuando supuestamente ya estaba ganado el partido", explicó Bejarano sobre el motivo que, según su interpretación, desencadenó la reacción.

"Desde mi parte repudio totalmente la violencia en el deporte", expresó, al tiempo que calificó lo sucedido como una situación inadmisible.

"Esperamos una sanción ejemplar para Marcelo Zanni", concluyó.

Quimsa repudió el episodio y se puso a disposición

Tras conocerse lo ocurrido, la Asociación Atlética Quimsa difundió un comunicado oficial en el que manifestó su rechazo a los hechos de violencia registrados en sus instalaciones.

"La Asociación Atlética Quimsa repudia categóricamente los hechos de violencia ocurridos el jueves por la noche en nuestras instalaciones, en los que se vio involucrado el entrenador del torneo Prefederal", expresó la institución.

Asimismo, desde el club señalaron su disposición a colaborar con las entidades correspondientes para abordar la situación y determinar las posibles consecuencias disciplinarias.

"Nos ponemos a disposición del Club Atlético Mitre y de la Federación local para aplicar las medidas disciplinarias correspondientes", indicaron.

En otro tramo del comunicado, la institución reafirmó su postura frente a este tipo de situaciones: "Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y los valores deportivos, rechazando de manera absoluta cualquier tipo de violencia".

Finalmente, Quimsa transmitió su acompañamiento al entrenador involucrado y a la institución aurinegra.

Un episodio que podría derivar en sanciones

De esta manera, el encuentro entre Quimsa y Mitre terminó marcado por un incidente ajeno a lo deportivo, que motivó el descargo público del entrenador de Mitre y un pronunciamiento oficial de la institución de la Fusión.

Por el momento, no se informó oficialmente la aplicación de sanciones contra Marcelo Zanni. Sin embargo, Quimsa manifestó su disposición a intervenir junto con Mitre y la Federación local para que se adopten las medidas disciplinarias que correspondan.

El episodio reavivó la preocupación por las situaciones de violencia dentro del deporte y la importancia de preservar el respeto entre los protagonistas de las competencias.