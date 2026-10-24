Jimena Barón sorprendió a sus seguidores con una atrevida foto en topless

La cantante compartió una imagen en ropa interior frente a un espejo y revolucionó las redes sociales. La publicación despertó todo tipo de comentarios entre sus fanáticos.

Hoy 01:13

Jimena Barón volvió a llamar la atención en las redes sociales luego de compartir una fotografía en topless y ropa interior que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores de Instagram.

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Fiel a su estilo espontáneo y desinhibido, la artista publicó una imagen en sus historias en la que aparece de espaldas, posando frente a un espejo, aparentemente en un centro de tratamientos estéticos, cuya cuenta etiquetó en la publicación.

La postal no pasó inadvertida y despertó distintas reacciones entre los usuarios. Mientras algunos destacaron su sensualidad y naturalidad, otros especularon con la posibilidad de que la fotografía hubiera sido publicada por error.

Sin embargo, la cantante no dio explicaciones sobre la imagen, por lo que las interpretaciones quedaron en manos de sus seguidores.

Su vida familiar, siempre presente en las redes

Más allá de sus publicaciones llamativas, Jimena Barón suele compartir aspectos de su vida cotidiana, especialmente aquellos relacionados con la maternidad y su relación con Matías Palleiro.

Tiempo atrás, la artista habló con humor sobre los cambios que experimentó en su vida de pareja desde la llegada de su hijo menor, Arturo, y reconoció que el cansancio y las responsabilidades familiares modificaron su rutina.

"Yo a mi marido lo amo y es hermoso, me imagino todo lo que quiero que me haga, pero soy el meme de la mujer tirada en la cama", expresó en una de sus historias de Instagram, al referirse al agotamiento que siente al finalizar el día.

También comparó su experiencia actual con la crianza de Morrison, conocido como Momo, y admitió que con su segundo hijo aprendió a tomarse algunas situaciones con mayor tranquilidad.

"Yo era una pantera, una loba, y ahora más bien soy una iguana", bromeó la cantante al describir cómo cambió su energía con el paso de los años.

Entre confesiones personales, humor y publicaciones que generan repercusión, Jimena Barón continúa manteniendo un vínculo cercano con sus seguidores, compartiendo tanto momentos de su vida familiar como imágenes que no tardan en convertirse en tema de conversación en las redes sociales.