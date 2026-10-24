La búsqueda de Raúl Moyano avanza en el cerro Ñuñorco

El operativo de búsqueda del docente jubilado Raúl Moyano, desaparecido en el cerro Ñuñorco, se intensifica con el apoyo logístico de la Comuna de El Mollar, en medio de condiciones climáticas adversas que complican las tareas de rescate.

Hoy 01:10

La búsqueda del docente jubilado Raúl Alfredo Moyano, de 59 años, continúa en el cerro Ñuñorco, ubicado en la zona de El Mollar, Tucumán, tras cumplirse 11 días desde su desaparición. Moyano salió a realizar una actividad de trekking el pasado 12 de octubre y tuvo su último contacto con su familia alrededor de las 17 horas, después de haber alcanzado la cumbre de la montaña.

Desde ese momento, los equipos de rescate han estado recorriendo diferentes sectores del cerro, pero lamentablemente no han encontrado rastros que ayuden a esclarecer lo sucedido. La incertidumbre crece entre los seres queridos del docente y las autoridades que participan en el operativo.

Las condiciones climáticas en la región han generado preocupación entre los rescatistas. Según el periodista Charly Miranda, de Los Primeros y ONTV, el cerro amaneció cubierto de nubes, y se prevé la posibilidad de tormentas en horas del mediodía o la tarde, lo que podría dificultar aún más las tareas de búsqueda.

Para optimizar los esfuerzos, parte del personal de rescate permanece en las zonas más altas del cerro, evitando así el desgaste que implicaría un descenso diario. Estos equipos reciben alimentos, agua y otros suministros esenciales para continuar su labor en este terreno complicado.

A pesar de la falta de indicios concretos sobre el paradero de Moyano, la Comuna Rural de El Mollar ha declarado que ha puesto a disposición sus recursos humanos, materiales y logísticos desde el inicio del operativo. Este despliegue se realiza en coordinación con el Gobierno provincial, el Ministerio del Interior y otros organismos involucrados en la búsqueda.

La Comuna también ha detallado las dificultades que enfrentan los rescatistas, tales como la lluvia, nieve, niebla y temperaturas bajas, además de la compleja geografía del cerro Ñuñorco. En este sentido, se asegura la alimentación y alojamiento para los equipos de trabajo, así como el suministro de combustible y el apoyo de personal especializado.

El operativo reúne a bomberos voluntarios de diversas localidades, fuerzas policiales de Tucumán y Catamarca, Gendarmería Nacional, Policía Federal, equipos de rescate, unidades caninas y expertos en senderismo, todos trabajando en conjunto por la misma causa. A través de un comunicado, la Comuna ha expresado su reconocimiento a todos los que están participando en las tareas de rescate y ha manifestado su apoyo incondicional a la familia de Moyano. “Seguiremos buscando. Seguiremos acompañando. No perderemos la esperanza”, concluye el mensaje oficial.