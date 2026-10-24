Desmantelan red de narcotráfico en Salta y Tucumán con 53 kilos de cocaína

Un operativo de Gendarmería Nacional en Salta y Tucumán resultó en la incautación de 53 kilos de cocaína y la detención de dos individuos, uno argentino y otro boliviano, en el marco de una investigación sobre narcotráfico.

Hoy 01:56

Un reciente operativo de Gendarmería Nacional ha llevado a la captura de 53 kilos y 724 gramos de cocaína en las provincias de Salta y Tucumán. Este importante hallazgo se produjo tras la identificación de una presunta organización narcocriminal que operaba en el norte argentino. En el transcurso del operativo, las fuerzas de seguridad detuvieron a dos hombres, uno de nacionalidad argentina y otro boliviana, quienes desempeñaban roles clave en la red de tráfico de drogas.

El procedimiento fue el resultado de una investigación de inteligencia criminal que permitió a los agentes identificar dos vehículos sospechosos utilizados para el traslado de la droga. Estos vehículos fueron interceptados durante controles realizados de manera simultánea en las provincias mencionadas. En el primer procedimiento, efectivos de la Patrulla Fija “El Naranjo”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, detuvieron un Ford Focus conducido por un ciudadano argentino. Durante la inspección, se descubrieron anomalías en el torpedo del vehículo, lo que llevó a una requisa más exhaustiva.

Detrás del estéreo del Ford Focus, los gendarmes encontraron un total de 50 paquetes que contenían una sustancia de color blancuzco. Las pruebas de campo, conocidas como Narcotest, confirmaron que se trataba de cocaína, alcanzando un peso total de 53 kilos y 724 gramos. En una acción coordinada, se determinó que un segundo vehículo, un Volkswagen Bora, también estaba involucrado en la operación y se encontraba en el puesto fronterizo “Cabo Juan Vallejo”, en la ciudad de Trancas, Tucumán.

Con el apoyo de la Policía provincial, los efectivos interceptaron al conductor del Volkswagen Bora, un ciudadano boliviano, quien presuntamente actuaba como “puntero” para facilitar el tránsito del primer vehículo. Ambos conductores quedaron detenidos y se procedió al secuestro de la totalidad de la droga, así como de los vehículos involucrados y otros elementos de interés para la investigación.

La causa está bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Garantías de Salta y de la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA, que han continuado con nuevas medidas judiciales. El magistrado a cargo ha ordenado la realización de cuatro allanamientos en domicilios relacionados con los detenidos, situados en la ciudad jujeña de La Quiaca.

El lunes pasado, efectivos de la Unidad de Inteligencia Criminal “La Quiaca” y del Escuadrón 21 realizaron los allanamientos de manera simultánea. Como resultado de estas requisas, se incautaron 10.268.300 pesos argentinos, 200 dólares y 7.094 pesos bolivianos, además de siete teléfonos celulares y tres títulos de automotores. Estos dispositivos tecnológicos y de almacenamiento podrían ser cruciales para avanzar en la investigación.

Los elementos secuestrados han sido puestos a disposición de la Justicia Federal, que busca profundizar la investigación y establecer el alcance de la organización narcocriminal, así como las responsabilidades de los involucrados en el traslado de la cocaína por las rutas del norte argentino.