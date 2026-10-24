La intendente y la ministra de salud lanzaron la campaña de vacunación contra poliomielitis en los jardines de infantes

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Polio, la intendente, Ing. Norma Fuentes, y la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, encabezaron el lanzamiento de la Campaña de Vacunación contra la Poliomielitis, destinada a los niños y niñas que asisten a los jardines de infantes.

Hoy 02:07

Desarrollada en el Jardín de Infantes municipal Nº 27 “Papa Francisco”, la jornada también contó con la presencia del secretario de Salud, Gustavo Sabalza; el secretario de Coordinación, Mario Benavente; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; autoridades del Rotary Club Autonomía y agentes de la UPA Nº 16 Campo Contreras.

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La iniciativa tuvo como propósito fortalecer la prevención, promover el acceso a las inmunizaciones y concientizar a la comunidad educativa y a las familias sobre la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación desde la primera infancia.

“La alianza entre el Estado, las familias y la comunidad educativa permite concretar este tipo de acciones tan importantes para cuidar la salud de los más chicos, entendiendo que la vacunación es una herramienta fundamental para prevenir todo tipo de enfermedades”, indicó la jefa comunal.

Por su parte, la ministra Nassif afirmó que “todos debemos colaborar para construir colectivamente una sociedad más saludable, con instituciones educativas que cuiden la salud de forma integral, tanto del medio ambiente como de las personas”.

A su turno, la presidenta del Rotary Club Autonomía, Ana Cáceres, subrayó “la importancia de la articulación entre las asociaciones civiles y los organismos del Estado para contribuir a la salud de toda la población, con campañas de concientización, prevención y vacunación”.

La vacuna contra la poliomielitis forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplicará en todos los jardines de infantes municipales. Además, estará disponible de forma gratuita en todos los vacunatorios y centros de salud de la ciudad y de la provincia.