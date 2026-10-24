La intendente Fuentes participó del acto por los 30 años de la Defensoría del Pueblo de la capital

La Ing. Norma Fuentes participó del acto y destacó la labor de la institución en la defensa de los derechos de los ciudadanos y en la promoción de mecanismos de diálogo y participación.

Hoy 02:09

También participaron de la ceremonia el secretario de Coordinación, Mario Benavente; el subsecretario de Economía, Francisco Zamora; el defensor del Pueblo, Luis Ger; y la secretaria general, Leisa Lescano, entre otras autoridades.

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“Es una gran satisfacción acompañar y reconocer el papel de la Defensoría en la protección de los derechos de la población y en la recepción de sus inquietudes y reclamos, que buscan, sobre todo, justicia e inclusión, para que cada vecino se sienta contenido”, expresó la jefa comunal.

Por su parte, Ger reafirmó “la importancia del trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado para promover una sociedad más justa, garantizar el respeto de los derechos y fortalecer los espacios de diálogo al servicio de los vecinos”.

Además, durante la ceremonia se entregaron distinciones a Enrique Hisse y José Rojas Insausti, quienes se desempeñaron como defensores del Pueblo a lo largo de la historia de la institución.