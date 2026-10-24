Detienen a un boliviano y recuperan 166 kilos de cocaína en Jujuy

La Policía de La Quiaca detuvo a un ciudadano boliviano y confiscó 166 kilos de cocaína tras un violento enfrentamiento con cómplices que lograron escapar.

Hoy 02:16

En un operativo realizado por la Brigada de Narcotráfico de la Unidad Regional 5 de La Quiaca, se logró la detención de un ciudadano boliviano y la incautación de más de 166 kilogramos de cocaína. Este suceso, que tuvo lugar el pasado domingo en el paraje Casa Colorada, se produjo en medio de un enfrentamiento armado que involucró a varios sospechosos.

Las autoridades iniciaron la operación tras recibir información sobre un grupo de seis individuos que se movía a pie por senderos alternativos en las cercanías de La Ciénaga, Paicone y Misa Rumi. Estos individuos transportaban grandes bultos, lo que despertó la sospecha de los efectivos policiales, quienes rápidamente se movilizaron para interceptarlos.

Al dar alcance a los sospechosos, los delincuentes abrieron fuego contra los agentes, lo que llevó a una tensa situación de tiroteo. A pesar de los intentos de los criminales por dispersarse por el terreno montañoso, la Policía logró aprehender a uno de ellos, quien confesó haber ingresado al país por un paso no habilitado junto con sus cómplices.

La prueba de campo realizada con un narcotest confirmó que los paquetes confiscados contenían un total de 166,620 kilogramos de cocaína, distribuidos en 160 ladrillos rectangulares. Este hallazgo subraya la creciente preocupación por el tráfico de sustancias ilícitas en la región, especialmente en zonas fronterizas.

Las actuaciones judiciales fueron inicialmente derivadas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación y luego remitidas al Juzgado Federal de Jujuy, donde se continuará con el procesamiento del caso por tráfico de estupefacientes agravado. Este tipo de delitos son considerados gravísimos y afectan la seguridad pública.

Mientras tanto, la búsqueda de los cinco cómplices fugados continúa, y las fuerzas de seguridad permanecen en alerta. En un desarrollo adicional, efectivos de la Seccional 19.ª de Rinconada han detenido a dos personas que podrían estar vinculadas a este caso, aunque se desconoce si tienen conexión directa con el ciudadano boliviano arrestado.

Este operativo es un claro ejemplo del esfuerzo de las autoridades para combatir el narcotráfico en la región, destacando la importancia de la colaboración entre diferentes organismos y la comunidad para enfrentar esta problemática.