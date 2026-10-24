La Policía del Chaco implementa un software para mejorar la recolección digital

Un nuevo software forense mejora la recolección de pruebas digitales en el Chaco, permitiendo obtener información de teléfonos celulares sin alterar su contenido.

Hoy 03:10

La Policía del Chaco ha introducido una innovadora herramienta destinada a optimizar la recolección de pruebas digitales. Este software, denominado "Espejo Chubut", permite obtener y resguardar información de teléfonos celulares de manera segura e inmediata, sin la necesidad de secuestrar los dispositivos ni alterar su contenido. Esta iniciativa representa un avance significativo en la lucha contra la criminalidad y la mejora de la eficiencia en las investigaciones judiciales.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, presentó oficialmente esta herramienta en el Salón Obligado junto al procurador General del Chaco, Jorge Canteros, y el procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena. El software, desarrollado por el Departamento de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal de Chubut, está diseñado para preservar y obtener evidencia digital de teléfonos celulares, incluyendo mensajes de aplicaciones populares como WhatsApp, Instagram, y Facebook, así como imágenes y audios.

Matkovich destacó que esta herramienta será fundamental para la Policía del Chaco y las fiscalías provinciales, permitiendo extraer información de celulares aportados por víctimas o testigos sin la necesidad de retener los aparatos. Este proceso agiliza las primeras medidas probatorias en investigaciones relacionadas con hechos de violencia, estafas y otros delitos. "En determinados delitos existen datos que deben ser extraídos de un teléfono celular de manera inmediata y, gracias a este sistema, los investigadores de las fiscalías podrán llevar adelante una investigación preliminar utilizando la información aportada por víctimas y testigos", afirmó el ministro.

El software "Espejo Chubut" se suma a otras jurisdicciones del país que ya han implementado este sistema, incluyendo provincias como Santa Cruz, Río Negro, La Pampa, y Buenos Aires, entre otras. Esta expansión del uso de la tecnología forense es un paso importante para fortalecer la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden ante situaciones críticas.

El licenciado en Seguridad, Guillermo Figueredo, explicó que el software es compatible con teléfonos Android y permite registrar información relevante mediante capturas de pantalla en imágenes o video. La herramienta es gratuita y puede ser instalada en las computadoras de las distintas dependencias policiales y judiciales, facilitando su implementación a lo largo del territorio provincial.

El procedimiento para utilizar este software comienza con la carga de los datos del funcionario interviniente y del denunciante, seguido de la configuración del dispositivo para conectarlo mediante USB a una computadora. A partir de allí, se puede visualizar y registrar la información pertinente para cada caso, documentando también datos identificatorios del teléfono, como marca, modelo y número de serie.

Una de las principales ventajas de "Espejo Chubut" es su capacidad para preservar evidencia digital sin necesidad de secuestrar el celular de la víctima, lo que evita que estas personas se vean obligadas a desprenderse de su dispositivo durante la investigación. Esto no solo agiliza los tiempos judiciales, sino que también asegura que la obtención de información se concentre en los elementos relevantes para cada causa, salvaguardando la privacidad de los afectados.