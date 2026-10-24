Tecnología, petróleo y Brasil concentraron la atención de los mercados

La semana dejó movimientos muy distintos entre los principales mercados. En Argentina, los Globales volvieron a retroceder y el riesgo país terminó en torno a los 710 puntos básicos, mientras que el nuevo MSCI Merval consiguió cerrar con una mejora semanal del 0,6%.

Hoy 05:10

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

El frente cambiario mostró una mayor distancia entre el tipo de cambio oficial y los dólares financieros, al tiempo que el Banco Central redujo el ritmo de compras de divisas. En el exterior, las dudas sobre el sector tecnológico favorecieron a los Treasuries, el petróleo alcanzó máximos de cinco meses y Brasil volvió a ocupar un lugar central a pocas horas del balotaje presidencial.

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La deuda argentina volvió a moverse en sentido contrario a los emergentes

Los bonos soberanos argentinos en dólares cerraron otra semana con retrocesos. Los Globales cayeron entre un 1,4% y un 2,4%, mientras que el ETF EMB, utilizado como referencia para créditos emergentes y distressed, avanzó un 0,4% durante el mismo período. La diferencia volvió a dejar a los títulos locales desacoplados de esa referencia internacional.

Las dudas vinculadas a la dinámica de la actividad económica pesaron sobre las valuaciones locales y el movimiento volvió a reflejarse en el riesgo país. El indicador avanzó desde la zona de los 650 puntos básicos hasta finalizar la semana en torno a las 710 unidades.

La comparación con el EMB permite dimensionar mejor el comportamiento de la deuda argentina durante el período. Mientras la referencia emergente consiguió terminar en terreno positivo, los Globales acumularon nuevas bajas y el riesgo país volvió a alejarse de los niveles observados en las semanas anteriores.

El nuevo MSCI Merval inició una etapa con cambios metodológicos

La renta variable argentina atravesó una semana particular. Tras el acuerdo con BYMA, MSCI reemplazó a S&P en la administración de los principales índices locales, introduciendo cambios en la metodología, la base y la composición del Merval.

A pesar del escenario internacional de risk-off y de los factores propios del mercado argentino, el principal índice accionario local consiguió cerrar la semana con una mejora del 0,6% hasta los US$62, nivel equivalente a aproximadamente US$1.766 bajo la referencia utilizada por el índice anterior.

La última rueda fue determinante para el resultado semanal. El Merval avanzó un 4,5%, movimiento que podría haber recibido cierto impulso desde Brasil ante las expectativas vinculadas al balotaje. Durante esa misma jornada, el EWZ, ETF que sigue acciones brasileñas, registró una suba del 1,8%.

El cambio de administrador abre así una nueva etapa para la principal referencia bursátil argentina, con modificaciones en su construcción y composición, aunque el comportamiento de las acciones continuó condicionado por un escenario externo más cauteloso y por factores locales.

Los dólares financieros ampliaron la distancia frente al oficial

El mercado cambiario mostró mayores diferencias entre sus distintas referencias. El tipo de cambio oficial avanzó un 1,1% durante la semana y terminó en $1.529,5, mientras que el Banco Central redujo el ritmo de compras de divisas.

La autoridad monetaria adquirió US$270 millones durante el período, frente a los US$642 millones registrados la semana anterior. Al mismo tiempo, la media móvil de cinco días de las compras pasó de US$142 millones el viernes previo a US$54 millones.

Los dólares financieros mostraron movimientos algo más pronunciados. El MEP avanzó un 1,3% hasta $1.556, mientras que el contado con liquidación subió un 2,1% y finalizó en $1.650.

Como resultado, la brecha entre el CCL y el dólar oficial terminó en 7,9%, mientras que la diferencia entre el CCL y el MEP cerró en 6,1%. Ambas referencias alcanzaron sus niveles más elevados desde abril.

La semana dejó así un mercado cambiario con una suba moderada del oficial, una menor intensidad en las compras del Banco Central y un avance superior de los dólares financieros.

Las dudas sobre tecnología favorecieron nuevamente a los Treasuries

En Estados Unidos, el sector tecnológico volvió a concentrar buena parte de la atención. Las dudas sobre algunas compañías vinculadas con inteligencia artificial activaron un movimiento de mayor cautela entre los inversores y terminaron generando un comportamiento dispar entre los principales índices de Wall Street.

El Dow Jones consiguió avanzar un 0,4% durante la semana, pese a las fuertes bajas observadas en las últimas dos ruedas. En cambio, el S&P 500 retrocedió un 0,4% y el Nasdaq cayó un 0,8%, ambos con una mayor participación de compañías relacionadas con tecnología.

El movimiento también favoreció a los bonos del Tesoro estadounidense. La búsqueda de cobertura coincidió con expectativas de una menor demanda agregada de capital asociada a un ciclo de inversión en inteligencia artificial más moderado y con una menor presión proveniente de la oferta de deuda corporativa vinculada al sector tecnológico.

En ese contexto, la tasa del Treasury a diez años retrocedió 11 puntos básicos y terminó en 4,99%, volviendo a ubicarse por debajo de la barrera del 5%.

El petróleo alcanzó máximos de cinco meses

El mercado energético volvió a quedar condicionado por las tensiones en Medio Oriente. El WTI avanzó un 2,3% durante la semana y terminó en US$103,8 por barril, mientras que el Brent registró una suba del 6,7% hasta los US$117,3.

Ambas referencias se ubicaron en niveles elevados, con el petróleo alcanzando máximos de cinco meses en medio de una nueva escalada de las tensiones en la región.

Para Argentina, el escenario de precios internacionales coincide con un período en el que la producción nacional de hidrocarburos continúa registrando máximos sucesivos, impulsada por Vaca Muerta.

El movimiento del crudo agregó así otra referencia relevante para los activos energéticos en una semana marcada por fuertes diferencias entre sectores y mercados.

Brasil vuelve a ocupar un lugar central en la región

El mercado brasileño tendrá este domingo una definición política relevante con el balotaje presidencial entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Los inversores seguirán especialmente la lectura que deje el resultado sobre el escenario político y económico de Brasil y su eventual impacto sobre los activos del país y el conjunto de los mercados emergentes.

La atención sobre Brasil ya se reflejó durante la última rueda, cuando el EWZ avanzó un 1,8% en un contexto de expectativas favorables hacia Bolsonaro. El resultado electoral sumará así una nueva referencia para la región al comienzo de la próxima semana.

El cierre dejó señales diferentes entre los principales segmentos

El balance semanal dejó diferencias marcadas según el segmento analizado. En Argentina, los Globales retrocedieron entre un 1,4% y un 2,4% y el riesgo país terminó alrededor de los 710 puntos básicos, mientras que el nuevo MSCI Merval consiguió cerrar con una mejora del 0,6%.

En el mercado cambiario, el tipo de cambio oficial terminó en $1.529,5, el MEP en $1.556 y el CCL en $1.650, al tiempo que el Banco Central redujo sus compras semanales a US$270 millones.

En Estados Unidos, las dudas sobre el sector tecnológico llevaron al Nasdaq y al S&P 500 a terreno negativo, mientras que el Dow Jones logró cerrar con ganancias. Al mismo tiempo, la tasa del Treasury a diez años retrocedió hasta el 4,99%.

El petróleo volvió a mostrar movimientos importantes y Brasil quedó a pocas horas de una definición electoral que tendrá al mercado regional atento durante el fin de semana. La semana terminó así con señales muy distintas entre deuda, acciones, monedas, tecnología y energía, lo que vuelve a exigir una lectura diferenciada de cada segmento.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.