Trump amenaza con nuevos ataques a Irán y advierte que “EE.UU. podría tomar todo el país”

El mandatario estadounidense descartó que haya negociaciones de paz y anticipó la posibilidad de reanudar los ataques militares. El Departamento de Estado reducirá el personal en cuatro de sus embajadas en Oriente Medio.

Hoy 05:42

El presidente estadounidense, Donald Trump, planteó nuevamente este viernes la posibilidad de reanudar los ataques militares contra Irán y afirmó que EE.UU. "podría apoderarse de todo el petróleo de la república islámica, e incluso tomar el control de todo su territorio".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Irán no puede hacer mucho ahora. Y podríamos, si quisiéramos, simplemente quedarnos con todo el petróleo. Podríamos tomar todo el país", amenazó Trump en charla con los periodistas al salir de la Casa Blanca rumbo a un mitin en Florida.

Preguntado sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, quien afirmó que el conflicto con Irán podría prolongarse otro año, Trump respondió: "Podríamos ponerle fin muy rápidamente. La cuestión es: ¿Queremos acabar con todo esto o simplemente dejar que se marchite?", preguntó.

Luego, durante el mitin en Florida, Trump dejó abierta la posibilidad de otra operación militar contra Irán. "Podríamos llevar a cabo otra pequeña 'Furia Épica'", le dijo a los asistentes, en referencia a la operación militar estadounidense a gran escala contra Irán lanzada el 28 de febrero, junto con una ofensiva israelí coordinada.

Las últimas declaraciones de Trump se producen en medio de informaciones según las cuales los mandos militares de Estados Unidos e Israel han elaborado planes para reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato en el país norteamericano.

Las afirmaciones del presidente estadounidense se suman a las de Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía, quien afirmó que podría llegar a haber un ataque coordinado con Israel incluso este fin de semana.

En tanto, el Departamento de Estado norteamericano reducirá el personal en cuatro de sus embajadas en Oriente Medio. La medida se produjo luego de recibir información de inteligencia de que Irán planea ataques contra personal estadounidense en la región y en otros lugares.

En un memorando enviado este viernes al secretario de Estado Marco Rubio, el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, indicó que sus equipos “han recibido información de inteligencia de que Irán ha redoblado sustancialmente sus esfuerzos para atacar a personal de Estados Unidos”.

“Los esfuerzos de planificación por parte de los iraníes contra ciudadanos de Estados Unidos han alcanzado etapas avanzadas tanto en Oriente Medio como en algunos otros países”, escribió Clayton.

El memorando se dio a conocer poco después de que el Departamento de Estado anunciara que reducirá el personal en las embajadas de Estados Unidos en Jordania, Líbano, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Funcionarios de la Casa Blanca señalaron que las amenazas de Irán y de los rebeldes hutíes de Yemen, que gozan del respaldo de Irán, están relacionadas con los cambios de personal.

Las embajadas involucradas están todas bajo lo que se conoce como estatus de “operaciones restringidas”, que ya redujeron el tamaño de su personal. Por lo pronto, las embajadas permanecerán abiertas.