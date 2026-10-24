Diez recetas accesibles que alimentan y rinden

Con la inflación en Argentina superando el 50% en 2022, encontrar comidas baratas y rendidoras se ha vuelto esencial para muchas familias. Aquí te presentamos diez opciones que se adaptan a cualquier presupuesto.

Hoy 06:12

En el contexto de la economía argentina actual, es fundamental contar con recetas que sean tanto económicas como rendidoras. Con el costo de vida en constante aumento, muchas personas buscan alternativas que les permitan alimentarse bien sin perjudicar su bolsillo.

Una opción que siempre resulta accesible y nutritiva es el guiso de lentejas. Este plato, que se puede preparar en grandes cantidades, no solo es delicioso, sino que también es muy fácil de hacer. Las lentejas son una excelente fuente de proteínas y se pueden combinar con verduras y especias para realzar su sabor.

Otro plato rendidor es el arroz con pollo, un clásico en muchas mesas argentinas. Este plato se puede preparar con ingredientes básicos y permite variar las verduras según la temporada. Además, el arroz es un alimento que se puede comprar a bajo costo y rinde mucho.

Las pastas son otro aliado en la cocina económica. Preparar un espagueti al pomodoro o con salsa de atún puede ser una opción rápida y económica. Las pastas se conservan bien y siempre se pueden acompañar con una ensalada fresca.

Las tortillas de papa son un plato tradicional que, además de ser delicioso, es muy fácil de hacer. Solo necesitas papas, huevos y un poco de cebolla. Se pueden servir frías o calientes y son ideales para cualquier comida del día.

El chili con carne es una opción ideal para aquellos que buscan un plato que rinda y caliente. Con frijoles, carne picada y especias, este plato es perfecto para compartir y se puede congelar para disfrutar más adelante, aumentando su rentabilidad en la cocina.

Finalmente, el puré de calabaza es una opción nutritiva y económica. Se puede servir como acompañamiento o como base para otros platos. Además, la calabaza es una verdura de temporada que suele ser muy económica y rinde bastante.