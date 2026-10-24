Violenta pelea en Villa La Punta: atacó a un hombre con un cinto y le provocó una lesión en la cabeza

El episodio ocurrió durante la noche del viernes, luego de que ambos compartieran bebidas alcohólicas. La víctima recibió asistencia médica y la Justicia ordenó la aprehensión del sospechoso.

Hoy 12:25

Un hombre resultó herido durante una pelea ocurrida en Villa La Punta, departamento Choya, luego de un altercado con otro sujeto con quien había estado consumiendo bebidas alcohólicas. La disputa terminó con una agresión que le provocó una lesión en la frente.

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El episodio se produjo el viernes alrededor de las 20. De acuerdo con las primeras averiguaciones, ambos hombres compartían bebidas cuando comenzaron a discutir. En medio del conflicto, uno de ellos habría utilizado un cinto para golpear al otro en la cabeza.

Tras el incidente, el lesionado fue trasladado para recibir atención médica. Los profesionales que lo asistieron constataron una herida en la zona frontal, aunque indicaron que no había perdido el conocimiento ni presentaba sangrado activo. Una vez realizadas las curaciones, se informó de lo sucedido a las autoridades.

La causa quedó en manos de la fiscal Natalia Simoes, de la Circunscripción de Choya y Guasayán, quien dispuso avanzar con las medidas necesarias para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, solicitó recoger testimonios de posibles testigos y completar las actuaciones correspondientes.

Además, la funcionaria judicial ordenó localizar y aprehender al presunto atacante, mientras se aguarda que la víctima se encuentre en condiciones de formalizar la denuncia penal.