La academia municipal "Añoranzas" se destacó en un festival de danza y malambo en Tucumán

La delegación de La Banda, integrada por 50 bailarines, se consagró ganadora en tres categorías de danza estilizada y obtuvo el subcampeonato por sumatoria de puntos en el XIV Festival “El Palenque”, realizado en Tafí Viejo.

Hoy 12:42

La Academia Municipal “Añoranzas” a cargo del profesor Rodrigo Tula, tuvo una destacada participación en el XIV Festival de Danza y Malambo “El Palenque”, que se desarrolló el pasado 17 de octubre en la ciudad de Tafí Viejo, provincia de Tucumán.

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La delegación bandeña, integrada por 50 bailarines de diferentes edades, representó a la ciudad de La Banda en este encuentro artístico, demostrando su talento, preparación y compromiso con las expresiones tradicionales de nuestro folclore.

Durante la competencia, la academia obtuvo importantes reconocimientos, consagrándose ganadora en el rubro "Conjunto de Danza Estilizada" en las categorías menor, mayor y adultos.

Asimismo, sus integrantes se destacaron en los rubros "Pareja de Baile Tradicional" y 'Conjunto de Danza Tradicional" logrando excelentes resultados que les permitieron alcanzar el subcampeonato del festival por sumatoria de puntos.

Estos logros reflejan el esfuerzo y la dedicación de los bailarines, así como el trabajo de formación artística que se desarrolla desde la Academia Municipal Añoranzas, promoviendo la participación de niños, jóvenes y adultos en actividades vinculadas con la danza y la cultura tradicional.

La participación en este importante encuentro también permitió compartir experiencias con delegaciones de otras localidades, fortalecer los vínculos culturales y continuar difundiendo las raíces folclóricas que forman parte de la identidad de nuestra región.

De esta manera, la Academia Municipal Añoranzas continúa representando a la ciudad de La Banda en diferentes escenarios, poniendo en valor el talento de sus integrantes y su compromiso con la preservación y difusión de nuestras tradiciones.