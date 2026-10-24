El municipio fumigó las instalaciones del Jardín de Infantes Municipal "Pimpollitos"

El operativo forma parte de las acciones preventivas impulsadas por la Municipalidad de La Banda para combatir al mosquito transmisor del dengue y cuidar la salud de la comunidad educativa.

Hoy 12:45

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda continúa desarrollando tareas de prevención y control del mosquito transmisor del dengue, en el marco del plan de lucha contra esta enfermedad.

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En este contexto, el día viernes, personal de la Dirección de Fumigación llevó adelante trabajos de fumigación en las instalaciones del Jardín de Infantes Municipal Nº 3 “Pimpollitos”, ubicado en el barrio Dorrego.

Estas acciones forman parte de las medidas impulsadas por la comuna para contribuir al cuidado de la salud de la comunidad y promover entornos más seguros, especialmente en los espacios educativos.

Asimismo, los especialistas recomendaron a los vecinos eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y jardines, renovar el agua de los floreros y tapar los tanques y depósitos de agua.

La prevención comienza en cada hogar. La colaboración y la responsabilidad de toda la comunidad son fundamentales para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y proteger la salud de las familias bandeñas.