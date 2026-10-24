Impactante rescate: una nena cayó de un segundo piso y quedó atrapada entre cables eléctricos

La pequeña quedó colgada de unos cables tras caer desde una ventana. Un efectivo policial intervino rápidamente y logró rescatarla. Pese al dramático episodio, solo sufrió algunos raspones.

Hoy 12:54

Una situación dramática se vivió en la localidad brasileña de Delmiro Gouveia cuando una nena cayó desde la ventana de un segundo piso y quedó colgada de cables eléctricos. Finalmente, fue rescatada por un policía que fue alertado por los gritos de vecinos. La escena fue grabada por testigos y se hizo viral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El policía Andreon Bezerra da Silva dijo que con la ayuda de un hombre que acercó una escalera, logró subir hasta una ventana, alcanzarla y ponerla a salvo dentro de la casa.

Según contó el propio Bezerra da Silva, la nena estaba acompañada por su madre y una hermana al momento del accidente. La madre fue quien advirtió la caída y comenzó a pedir auxilio desesperadamente.

El policía explicó que parte de la instalación eléctrica tenía protección, pero la menor quedó cerca de un tramo sin aislamiento, lo que aumentaba el peligro de una descarga. A pesar de la situación, la nena se mantuvo tranquila y casi inmóvil mientras esperaba el rescate.

“Yo le decía: ‘Calma, calma que te vamos a sacar de ahí’. Le pedí que no se moviera”, explicó el policía.

El hombre, que también es padre y reconoció que pensó en sus propios hijos al ver la escena. “No dudé en subir, aunque vi el peligro por los cables”, agregó.

Afortunadamente, la menor no sufrió una descarga eléctrica y solo presentó algunos raspones por el roce con la pared.

Tras ser rescatada, la nena fue llevada a un centro méidco, donde le realizaron estudios y confirmaron que se encontraba en buen estado.