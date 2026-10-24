Milei se mostró confiado en su reelección y afirmó: “No veo a los argentinos votando para atrás”

El Presidente aseguró que confía en el respaldo de la ciudadanía para las elecciones de 2027 y sostuvo que una nueva victoria le permitiría profundizar las reformas económicas. También habló de Patricia Bullrich, defendió su gestión y anticipó posibles acciones legales por el caso $LIBRA.

Hoy 18:13

Javier Milei se mostró confiado en sus posibilidades de ser reelecto en 2027 y aseguró que los argentinos volverán a respaldar su programa de gobierno en las urnas. “Estoy supertranquilo”, expresó durante una extensa entrevista, en la que vinculó sus expectativas electorales con la evolución de distintos indicadores económicos y sociales.

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Al justificar su optimismo, el mandatario mencionó la inflación, el producto bruto interno (PBI) per cápita, los niveles de pobreza y las condiciones de seguridad. En ese sentido, planteó que los votantes no elegirán una alternativa que, según su interpretación, represente un retroceso para el país. “No veo a los argentinos votando para atrás”, afirmó.

Milei sostuvo que una nueva victoria electoral permitiría profundizar las reformas impulsadas por su administración y enviar una señal favorable a los inversores. Según sus proyecciones, después de ese resultado el riesgo país podría ubicarse en torno a los 200 puntos básicos y la economía crecer a tasas de entre el 7% y el 8%.

La posible fórmula con Patricia Bullrich

Consultado sobre la posibilidad de compartir una fórmula presidencial con Patricia Bullrich en 2027, el jefe de Estado evitó confirmar si la actual referente oficialista podría acompañarlo como vicepresidenta, aunque ratificó su pertenencia a La Libertad Avanza.

“Obviamente, si es parte del espacio, claramente”, respondió al ser consultado sobre esa posibilidad. Además, definió a Bullrich como una de las principales figuras del oficialismo y rechazó las versiones sobre una disputa interna.

De todos modos, aclaró que todavía no es momento de definir candidaturas y señaló que las decisiones electorales corresponden a la mesa política. Mientras tanto, aseguró que su atención está puesta en la gestión y en la denominada batalla cultural.

Sus proyecciones para la economía argentina

Durante la entrevista, Milei defendió las reformas estructurales de su Gobierno y sostuvo que sus resultados requieren tiempo para trasladarse a los ingresos de la población. Ante las consultas sobre la situación de los trabajadores que todavía no perciben mejoras económicas, afirmó que la recuperación depende de la reconstrucción del ahorro, la inversión y el capital.

“No me pida milagros. Soy un ser humano. Hago lo mejor que se puede con los recursos que tengo”, manifestó. También estimó que la economía podría cerrar los primeros cuatro años de su gestión con un crecimiento acumulado de entre el 16% y el 18%, aunque no precisó la base de cálculo de esa proyección.

El Presidente aseguró, además, que los ingresos de los trabajadores informales se encuentran cerca de un 60% por encima del nivel registrado al comienzo de su administración y sostuvo que la desocupación está más de dos puntos por debajo de la tasa natural de desempleo. Esas cifras fueron mencionadas por el mandatario durante la entrevista y no fueron contrastadas en esa conversación.

En materia de inversiones, destacó las desregulaciones en los sectores energético y minero y señaló que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) reúne proyectos por 210.000 millones de dólares, de los cuales 70.000 millones estarían aprobados.

Milei también trazó una proyección de largo plazo para el país. Afirmó que, con crecimiento sostenido, la Argentina podría duplicar su PBI en una década y cuadruplicar el PBI per cápita en 20 años. “Entre 15 y 20 años nos convertimos en un país desarrollado”, expresó, y consideró que el país podría convertirse en la primera potencia mundial dentro de un horizonte de entre 30 y 40 años.

Milei volvió a referirse al caso $LIBRA

Otro de los temas abordados fue el caso $LIBRA. El Presidente reiteró sus acusaciones sobre la cobertura y las denuncias que recibió durante la controversia, y sostuvo que buscaban perjudicar su imagen y la de su Gobierno.

Milei calificó lo ocurrido como una estrategia para calumniarlo y llegó a plantear que habría existido una intención de provocar una salida anticipada de su administración. “No estuvo tan lejos”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de una ruptura institucional.

Además, adelantó que evaluará con sus abogados la posibilidad de iniciar acciones legales por los perjuicios que considera haber sufrido. “Tengo que evaluarlo con mis abogados qué es lo que vamos a hacer, porque esto es un escándalo de proporciones mayúsculas”, afirmó.

El mandatario definió el episodio como una extorsión y sostuvo que las acusaciones buscaron generar caos y dañar su figura. Sus declaraciones se produjeron después de que, según el material de la entrevista, se conociera su sobreseimiento en la causa por inexistencia de delito.

Su opinión sobre la salud del papa León XIV

Por último, Milei se refirió a la salud del papa León XIV y expresó su deseo de que el pontífice se recupere y pueda viajar a la Argentina. “Lo importante es que el Papa se recupere y esté bien”, señaló, al considerar que una eventual visita sería motivo de alegría para el país.

El Presidente también cuestionó a quienes, según dijo, no desean que el viaje se concrete y sostuvo que la cuestión no debería quedar atravesada por disputas políticas.

En otro tramo, recordó al fallecido papa Francisco y afirmó que, a su juicio, evitó viajar a la Argentina durante su pontificado para no generar un conflicto político. Además, lo definió como “el argentino más importante de la historia”, una valoración que diferenció del lugar que ocupa Lionel Messi en el ámbito deportivo.