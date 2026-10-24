Donald Trump votó por adelantado en Florida para las elecciones de medio término en Estados Unidos

El presidente sufragó junto a su esposa, Melania, y llamó a los republicanos a movilizarse para los comicios del 3 de noviembre, en los que su partido buscará mantener el control del Congreso.

Hoy 18:37

Donald Trump votó este sábado por adelantado en Florida para las elecciones legislativas de medio término, previstas para el próximo 3 de noviembre. El mandatario acudió a emitir su sufragio acompañado por su esposa, Melania Trump, antes de participar en un acto de campaña en Georgia.

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La votación se desarrolla en un escenario clave para el Partido Republicano, que busca conservar el control del Congreso. En declaraciones a la prensa desde su centro de votación en West Palm Beach, cerca de su residencia de Mar-a-Lago, Trump se refirió a la corrupción, una de las preocupaciones de los votantes, y apuntó contra sus adversarios políticos.

“Deberían fijarse en la verdadera corrupción, es corrupción demócrata”, afirmó el mandatario.

Trump llamó a movilizar el voto republicano

Horas antes de sufragar, Trump había utilizado su cuenta de Truth Social para convocar a los ciudadanos de Florida y Michigan a participar de la votación anticipada. También pidió a los republicanos que respalden a los candidatos de su partido en todas las categorías electorales.

“¡Los republicanos deben abrumar a los demócratas de la izquierda radical con una participación masiva!”, expresó el presidente, al insistir en la importancia de que sus seguidores concurran a las urnas.

El llamado se produce a poco más de una semana de los comicios, en momentos en que distintas encuestas citadas en el informe muestran un escenario desfavorable para los republicanos a nivel nacional, con algunos sondeos que ubican a los demócratas hasta diez puntos por delante.

Florida y Michigan, dos escenarios clave

Aunque las encuestas en Florida todavía reflejan una ventaja republicana, el descontento por la situación económica y las políticas migratorias representan desafíos para el partido en ese estado.

En Michigan, en tanto, la disputa por el Senado concentra buena parte de la atención política. Según el panorama presentado en la información de origen, el demócrata Abdul El Sayed mantiene una ventaja ligera sobre el republicano Mike Rogers.

En ese contexto, el expresidente Barack Obama tenía previsto acompañar a El Sayed en un acto de campaña en Detroit, mientras que Trump planeaba realizar una actividad proselitista este domingo para intentar revertir las tendencias desfavorables.

Las elecciones del 3 de noviembre serán una prueba para el oficialismo estadounidense y medirán el respaldo ciudadano a la gestión de Trump, además de definir la composición del Congreso para la próxima etapa política.