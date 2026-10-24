Billy Corgan defendió su amistad con Marilyn Manson tras las acusaciones de abuso sexual

El líder de The Smashing Pumpkins aseguró que no creía que el músico fuera culpable de los delitos que se le atribuían. También cuestionó las presiones públicas sobre sus vínculos personales y recordó que mantienen una relación desde hace casi 30 años.

Hoy 18:25

Billy Corgan, líder de The Smashing Pumpkins, defendió su amistad con Marilyn Manson tras las acusaciones de abuso sexual, violencia doméstica y otras conductas abusivas que enfrentó el cantante, cuyo nombre real es Brian Warner.

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Durante una entrevista en el pódcast Popcast, del diario The New York Times, Corgan explicó que su decisión de mantener el vínculo con el músico se basa tanto en su relación personal como en su conocimiento de aspectos del caso que, según afirmó, no trascendieron públicamente.

"Personalmente, no sentía que fuera culpable de las cosas por las que se lo acusaba", sostuvo el músico. También mencionó que la Fiscalía del condado de Los Ángeles investigó el caso durante varios años y finalmente decidió no presentar cargos penales contra Manson en enero de 2025.

"Como persona cristiana, creo que tenés que estar al lado de tus amigos, pero eso no significa que no tengas una opinión ni que no puedas ser crítico", expresó Corgan durante la conversación.

El cantante también cuestionó las presiones sociales sobre sus relaciones personales. "No quiero que el mundo me diga quiénes deben ser mis amigos ni con quién debo relacionarme", afirmó, al explicar que su vínculo con Manson se extiende por casi tres décadas.

Los vínculos personales y la situación judicial de Manson

Corgan también señaló que su relación con Manson tiene una dimensión familiar. La esposa del cantante, Lindsay Usich, es hermana gemela de Ashley, quien está casada con James Iha, guitarrista de The Smashing Pumpkins.

Las declaraciones se producen después de que más de una decena de mujeres acusaran públicamente a Manson de distintos tipos de abuso, entre ellas la actriz Evan Rachel Wood, quien relató presuntos episodios de violencia durante la relación que mantuvieron. El músico negó las acusaciones y sostuvo que sus relaciones fueron consentidas.

Marilyn Manson

En 2022, Manson demandó a Wood por difamación, pero retiró la demanda en 2024 y aceptó pagar cerca de 327.000 dólares en honorarios legales de la actriz.

En enero de 2025, la Fiscalía del condado de Los Ángeles anunció que no presentaría cargos penales contra el músico tras una investigación de varios años. Las autoridades explicaron que las acusaciones de violencia doméstica estaban fuera del plazo legal para ser procesadas y que no podían demostrar los cargos por agresión sexual más allá de una duda razonable.

Sin embargo, esa decisión no equivale a una declaración judicial de inocencia respecto de todas las acusaciones. Además, en enero de 2026, un juez reabrió una demanda civil presentada por Ashley Walters, una exempleada de Manson que lo acusa de agresión sexual y otras conductas abusivas durante el período en que trabajó para él. El músico negó las acusaciones.

Corgan sostuvo que considera cada situación de manera particular y que su decisión de mantener la amistad no implica justificar conductas delictivas. "Si alguien es culpable, debería ir a la cárcel", afirmó durante la entrevista.

De esta manera, el líder de The Smashing Pumpkins volvió a respaldar públicamente su vínculo con Manson, en medio de la controversia que rodea al cantante y de los procesos judiciales relacionados con las denuncias en su contra.