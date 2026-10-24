Santiago se prepara para vivir una noche diferente con la Fashion Night Out

La propuesta combinará moda, tendencias y encuentros sociales este sábado 24 de octubre, desde las 22, en 9 de Julio 274. La iniciativa busca transformar la experiencia de compra en una salida nocturna diferente, inspirada en las grandes noches de moda de Europa.

Hoy 18:54

La moda y la vida nocturna se combinarán este sábado en Santiago del Estero con la llegada de la Fashion Night Out, una propuesta que invita a disfrutar de la indumentaria desde una perspectiva diferente. A partir de las 22, el espacio ubicado en 9 de Julio 274 abrirá sus puertas para recibir a quienes quieran descubrir nuevas tendencias en un ambiente pensado para compartir, recorrer y disfrutar del estilo.

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La iniciativa propone romper con la dinámica habitual de las compras y convertir la elección de una prenda en una experiencia que vaya más allá de lo comercial. La identidad, los gustos personales y el encuentro social serán parte de una noche que busca darle un nuevo ritmo a la actividad urbana.

Inspirada en las célebres noches de compras de grandes capitales europeas, como Madrid, la Fashion Night Out apuesta a acercar las tendencias internacionales al público santiagueño, con una propuesta adaptada al ámbito local.

El evento contará con una producción integral y la participación de distintos referentes vinculados con la estética y el estilo de vida. La idea es generar una atmósfera especial en la que la moda sea el punto de partida para compartir una experiencia distinta.

Las puertas permanecerán abiertas hasta pasada la medianoche, por lo que la invitación se extenderá durante buena parte de la noche de este sábado. Así, la Fashion Night Out busca sumar una alternativa al calendario de propuestas locales y ofrecer a los amantes de la indumentaria una manera diferente de encontrarse con las tendencias en Santiago del Estero.