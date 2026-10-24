Matías Solanas destacó el gran presente de Quimsa: "La defensa será clave para cerrar los partidos"

El alero de la Fusión analizó la ajustada victoria ante Argentino de Junín, que significó el cuarto triunfo consecutivo del equipo en la Liga Nacional de Básquet. Además, anticipó el próximo compromiso frente a Racing de Chivilcoy.

Hoy 19:54

Quimsa atraviesa un gran momento en la Liga Nacional de Básquet y continúa consolidando su buen arranque de temporada. Tras conseguir su cuarta victoria consecutiva frente a Argentino de Junín, el alero Matías Solanas analizó el rendimiento del equipo y destacó la importancia del trabajo defensivo para sostener los resultados.

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"Fue una victoria importante porque por momentos no nos salieron las cosas adelante, fallamos muchos tiros y tuvimos un bajo porcentaje, pero al mejorar atrás pudimos ganarlo", expresó el jugador de la Fusión al referirse al ajustado triunfo como visitante.

El basquetbolista también valoró la dificultad del rival y la respuesta que mostró el equipo santiagueño en los momentos decisivos. "Nos enfrentamos a un rival que se hace fuerte de local, que venía con mucha confianza. Pero estuvimos fuertes en defensa y esto será la clave para cerrar mejor los partidos", aseguró.

La defensa, una de las claves del buen momento de Quimsa

Solanas remarcó que la solidez defensiva será fundamental para continuar por el camino de las victorias, especialmente cuando el equipo atraviese dificultades en ataque.

De cara al próximo compromiso frente a Racing de Chivilcoy, el alero anticipó: "Iremos a ganar. Sabemos que si hacemos las cosas bien en defensa, luego en ataque en algún momento se abrirá el aro".

Además, el jugador nacido en Paraná se refirió a su presente individual y al aporte que busca realizar dentro del funcionamiento colectivo.

"Hago lo mismo de siempre, aportando en cada rubro con la confianza del cuerpo técnico y mis compañeros", manifestó.

Quimsa buscará extender su invicto ante Racing de Chivilcoy

Con un registro perfecto de cuatro victorias en cuatro presentaciones (4-0), Quimsa intentará prolongar su buen comienzo de temporada cuando visite a Racing de Chivilcoy.

El encuentro se disputará este domingo desde las 20.30 y marcará el cierre de la gira del conjunto santiagueño por la provincia de Buenos Aires.

La Fusión buscará sumar su quinto triunfo consecutivo y mantener el invicto en la Liga Nacional, apoyándose en la intensidad defensiva que Matías Solanas considera fundamental para continuar por la senda ganadora.