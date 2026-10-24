“Es inadmisible e incomprensible”: Gerardo Zamora repudió las expresiones de Milei contra el periodismo

El senador nacional por Santiago del Estero cuestionó los ataques del Presidente contra cinco periodistas tras el sobreseimiento en la causa $LIBRA y advirtió sobre las consecuencias de sus declaraciones para la libertad de expresión, la democracia y la convivencia social.

Hoy 19:59

Gerardo Zamora expresó un fuerte repudio a las declaraciones del presidente Javier Milei contra periodistas que investigaron y cubrieron el caso $LIBRA. A través de una publicación en sus redes sociales, cuestionó el tono de los dichos del mandatario y advirtió sobre las consecuencias que pueden tener para la libertad de expresión y la convivencia democrática.

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El legislador se refirió a las expresiones de Milei durante un discurso en la cena de la Fundación Faro, donde el jefe de Estado apuntó contra varios comunicadores y afirmó que quienes considera responsables de difundir información falsa “se tienen que quemar en la hoguera”.

En ese contexto, Zamora recordó que ya se había pronunciado contra las agresiones verbales del Presidente hacia una periodista y remarcó que, en esta oportunidad, el mandatario volvió a atacar principios fundamentales de la vida democrática al señalar públicamente a cinco trabajadores de prensa.

“Ahora, frente a los insultos realizados por el presidente de la Nación, otra vez agrediendo principios fundamentales que hacen a la vida democrática, como la libertad de expresión, atacando a cinco periodistas con nombre y apellido, y pidiendo la hoguera para ellos al estilo Torquemada, merece mi absoluto repudio”, escribió.

Cuestionó las acusaciones de un supuesto intento de golpe

En su publicación, el senador también cuestionó que Milei volviera a denunciar un supuesto intento de golpe de Estado, esta vez al responsabilizar al grupo La Nación por una presunta operación contra su Gobierno.

“Y si a eso agregamos, que vuelve a denunciar con liviandad (una vez más) un intento de golpe de Estado, esta vez por parte del grupo La Nación; ya realmente empieza a ser preocupante”, sostuvo Zamora.

El pronunciamiento se produjo luego de que el Presidente reaccionara al sobreseimiento dictado en la causa $LIBRA y acusara a sectores de la oposición y a periodistas de haber impulsado una operación política y mediática en su contra.

“Argentina necesita de su Gobierno responsabilidad y respeto”

En el tramo final de su mensaje, Zamora advirtió sobre el impacto institucional de las expresiones presidenciales y reclamó mayor responsabilidad por parte de quienes ejercen funciones de gobierno.

“Argentina necesita de su Gobierno responsabilidad y respeto, fundamentalmente desde la máxima autoridad, trabajando con la capacidad de un estadista al servicio del bien común”, expresó.

En contraposición, consideró que este tipo de conductas perjudica al país y afecta tanto su imagen internacional como las condiciones necesarias para la convivencia social.

“En cambio esta conducta solo deteriora la imagen del país, la posibilidad de inversiones, la paz social y el ámbito de convivencia necesario siempre, por encima de cualquier diferencia subalterna”, agregó.

Finalmente, el senador santiagueño calificó la situación como inadmisible y cuestionó la reiteración de este tipo de episodios en el debate público. “En cambio vemos esto, que además de inadmisible, es incomprensible”, concluyó.