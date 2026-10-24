Julián Álvarez rompió el silencio y pidió disculpas a los hinchas del Atlético: "Yo también me hubiese enojado"

El delantero argentino reconoció que se equivocó al expresar públicamente su deseo de jugar en Barcelona durante el Mundial. Tras convertir el gol del triunfo ante Deportivo La Coruña, buscó recomponer su relación con los simpatizantes del Colchonero.

Hoy 20:03

Julián Álvarez decidió romper el silencio y pedir disculpas públicamente a los hinchas del Atlético de Madrid después de varios meses de tensión por su frustrada transferencia al Barcelona. El delantero argentino habló tras convertir el gol de la victoria frente al Deportivo La Coruña y reconoció que se equivocó al manifestar su intención de abandonar el club español.

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La situación se había originado durante la Copa del Mundo, cuando el cordobés expresó públicamente su deseo de incorporarse al Barcelona, equipo que lo tenía entre sus principales objetivos para reforzar el plantel.

Sin embargo, la dirigencia del Atlético de Madrid se mantuvo firme en su postura de no transferir a una de sus principales figuras a un rival directo tanto en LaLiga como en la Champions League. La negativa provocó un conflicto que terminó afectando la relación del futbolista con los simpatizantes, quienes llegaron a silbarlo e insultarlo en el estadio Metropolitano.

Las disculpas de Julián Álvarez a los hinchas del Atlético de Madrid

Después de marcar el tanto decisivo ante Deportivo La Coruña, la Araña aprovechó una entrevista con Movistar para dirigirse directamente a los hinchas y reconocer que su comportamiento durante el mercado de pases no había sido el adecuado.

"Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial, la verdad es que fueron una equivocación de mi parte, tanto las formas como el momento. Y sobre todo porque entiendo a la gente por el enojo, yo también como hincha me hubiese enojado", expresó el delantero argentino.

Además, destacó el respaldo que recibió de los simpatizantes durante su etapa en el club y valoró el apoyo que comenzaron a demostrarle nuevamente en los últimos encuentros.

"Además por cómo me han bancado y me han apoyado siempre durante todos estos años. Estas últimas semanas también han sido muy generosos, eso lo valoro mucho", agregó.

Finalmente, el exjugador de River aseguró que su prioridad será recuperar su mejor nivel y contribuir a los objetivos deportivos del equipo dirigido por Diego Simeone.

"Ahora tengo que enfocarme en trabajar, en seguir mejorando en mi rendimiento junto a todo el equipo, al que también le quiero agradecer porque me han apoyado durante todo este tiempo. Tenemos que trabajar que tenemos muchas cosas por delante con el equipo", completó.

El gol que le dio el triunfo al Atlético de Madrid

Las declaraciones de Álvarez llegaron después de una nueva actuación decisiva con la camiseta del Colchonero. El delantero convirtió el gol de la victoria frente al Deportivo La Coruña y comenzó a recuperar el reconocimiento de los hinchas, que esta vez lo despidieron con aplausos.

La jugada del tanto comenzó con una recuperación de Marcos Llorente en campo rival. La pelota llegó a Álex Baena, quien avanzó hasta las inmediaciones del área y abrió el juego hacia Alejandro Grimaldo.

El lateral envió un centro cruzado que parecía perderse por la línea de fondo, pero Julián Álvarez apareció oportunamente para conectar con su pie derecho y mandar la pelota al fondo de la red, desatando el festejo en el estadio Metropolitano.

El tanto significó su segundo partido consecutivo convirtiendo, después de haber marcado también frente al Stuttgart por la Champions League, encuentro en el que había abierto el marcador con una definición de zurda.

Julián Álvarez busca recuperar el cariño de los hinchas

Después de las críticas y los silbidos que recibió por su intención de marcharse al Barcelona, el delantero argentino parece haber iniciado una nueva etapa en su relación con los simpatizantes del Atlético de Madrid.

Sus recientes actuaciones, acompañadas por dos goles consecutivos, y el reconocimiento público de sus errores representan un acercamiento con una hinchada que había manifestado su descontento durante el mercado de pases.

Ahora, Julián Álvarez buscará dejar atrás la polémica y concentrarse en su rendimiento deportivo, con el objetivo de volver a ser una de las principales figuras del equipo de Diego Simeone.