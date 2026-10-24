Julián Álvarez volvió a ser decisivo y le dio el triunfo al Atlético de Madrid ante Deportivo La Coruña

La Araña marcó el único gol del partido en el Metropolitano y fue clave para la victoria por 1-0 del Colchonero. El equipo de Diego Simeone alcanzó los siete encuentros sin perder y quedó a dos puntos del líder Barcelona.

Hoy 18:07

Julián Álvarez volvió a ser protagonista en el Atlético de Madrid y convirtió el gol que le permitió al equipo de Diego Simeone derrotar por 1-0 al Deportivo La Coruña, en un encuentro disputado en el estadio Metropolitano por La Liga de España.

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El delantero argentino atraviesa un proceso de recuperación futbolística y también busca recomponer su relación con los hinchas del Colchonero, que habían manifestado su descontento después de su frustrada transferencia al Barcelona.

Sin embargo, los goles comienzan a cambiar el clima en torno al exjugador de River, que volvió a recibir el reconocimiento de los simpatizantes tras una actuación determinante para conseguir los tres puntos.

Julián Álvarez apareció en el momento justo

El Atlético de Madrid tuvo dificultades durante la primera mitad para superar el planteo defensivo del Deportivo La Coruña, que se replegó con cinco defensores y redujo los espacios para los atacantes locales.

El conjunto dirigido por Diego Simeone manejó la iniciativa, pero no encontraba la manera de quebrar la resistencia visitante. Julián Álvarez intentó generar peligro, aunque estuvo bien controlado durante buena parte del primer tiempo.

En el complemento, el entrenador argentino introdujo modificaciones que mejoraron el funcionamiento del equipo. Una de las más importantes fue el ingreso de Giuliano Simeone, quien aportó movilidad y profundidad al ataque, obligando a la defensa rival a dividir su atención.

La apertura del marcador llegó apenas a los tres minutos del segundo tiempo. Tras una buena combinación colectiva, Alejandro Grimaldo envió un centro rasante que Julián Álvarez conectó para establecer el 1-0 y desatar el festejo de los hinchas en el Metropolitano.

La Araña recupera su nivel y vuelve a ganarse a los hinchas

El gol tuvo un significado especial para el delantero argentino, que venía de atravesar semanas complicadas debido a su frustrado pase al Barcelona y a los cuestionamientos recibidos por parte de los simpatizantes del Atlético de Madrid.

Con este tanto, Julián Álvarez llegó a su segundo partido consecutivo convirtiendo, después de haber marcado también frente al Stuttgart por la Champions League.

Además, estuvo cerca de ampliar la ventaja en otra acción ofensiva del Colchonero. El atacante intentó definir por encima del arquero Leo Román, pero el guardameta logró anticipar su intención y evitó el segundo gol.

Más allá de esa oportunidad desperdiciada, el argentino mostró una actitud diferente, con mayor confianza y participación en el juego, aspectos que fueron reconocidos por los hinchas, quienes comenzaron a reemplazar los silbidos de semanas anteriores por aplausos.

Atlético de Madrid sigue de racha y presiona al Barcelona

Con la ventaja conseguida en el inicio del complemento, el equipo de Simeone logró controlar buena parte del encuentro, aunque Deportivo La Coruña generó algunas aproximaciones peligrosas durante los minutos finales.

Finalmente, Atlético de Madrid sostuvo el 1-0 y alcanzó su séptimo partido consecutivo sin derrotas, consolidando su buen presente en el campeonato español.

Gracias a esta victoria, el Colchonero llegó a los 25 puntos y quedó a solamente dos del Barcelona, líder de La Liga, que este domingo deberá afrontar el clásico frente al Real Madrid.

El conjunto madrileño continúa firme en la pelea por los primeros puestos y encuentra motivos para ilusionarse. Además de extender su racha positiva, comienza a recuperar la mejor versión de Julián Álvarez, una de sus principales figuras y una pieza fundamental para las aspiraciones del equipo.