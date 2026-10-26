Scaloni podría convocar a dos figuras de Boca y complicar al equipo para la semifinal de la Copa Argentina

La próxima fecha FIFA coincidirá con la semifinal de la Copa Argentina, en la que el Xeneize enfrentará a Banfield el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Hoy 15:52

Boca podría sufrir dos bajas importantes en un momento decisivo de la temporada. Lionel Scaloni analiza convocar a Leonel Flores y Milton Delgado para los próximos compromisos de la Selección Argentina, una situación que genera preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena.

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La próxima fecha FIFA coincidirá con la semifinal de la Copa Argentina, en la que el Xeneize enfrentará a Banfield el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. De confirmarse las convocatorias, ninguno de los dos futbolistas estaría disponible para ese encuentro.

El seleccionado nacional tiene programados dos amistosos durante esa ventana internacional. El primero será ante Uruguay, el 13 de noviembre en Buenos Aires, mientras que el segundo se disputará frente a Costa Rica, el 17 del mismo mes en Córdoba.

Flores y Delgado, en la mira de Scaloni

Leonel Flores ya tuvo su estreno con la camiseta de la Selección Argentina durante la última fecha FIFA. El extremo debutó frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y posteriormente sumó minutos ante Burkina Faso y Benín, ambos encuentros disputados en el Monumental.

Sus actuaciones dejaron buenas sensaciones en el cuerpo técnico nacional, principalmente por su velocidad, capacidad de desequilibrio y aporte ofensivo por el sector derecho.

Por su parte, Milton Delgado podría recibir su primera convocatoria a la Selección Mayor. El mediocampista atraviesa un destacado presente en Boca y se convirtió en una pieza importante del equipo de Arruabarrena.

Además, cuenta con antecedentes positivos en las selecciones juveniles, donde fue subcampeón del Mundial Sub 20 y recibió el Balón de Bronce por su rendimiento en el certamen.

Boca también podría perder a otros dos jugadores

La preocupación en el Xeneize no termina con Flores y Delgado. Álvaro Montero fue reservado por la Selección de Colombia, mientras que Miguel Merentiel integra la prelista de Uruguay, por lo que ambos también podrían ausentarse en el compromiso frente a Banfield.

De esta manera, el entrenador Rodolfo Arruabarrena podría afrontar una semifinal decisiva con hasta cuatro bajas por compromisos internacionales.

La dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, ya está al tanto de la situación y sigue de cerca las posibles convocatorias, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre la presencia de los futbolistas en sus respectivos seleccionados.

La final de la Copa Sudamericana, otro motivo de preocupación

El calendario también podría generar complicaciones de cara a la final de la Copa Sudamericana, que Boca disputará frente a Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

En caso de ser convocados, Flores y Delgado permanecerían con la Selección Argentina hasta el 18 de noviembre y recién después podrían incorporarse al plantel xeneize para viajar a Colombia.

Esto dejaría a ambos jugadores con pocos días de preparación junto a sus compañeros antes de uno de los partidos más importantes del año.

Mientras espera la definición de Scaloni, Boca deberá prepararse para afrontar una agenda exigente, con la posibilidad de perder a varias de sus figuras en la recta final de las competencias que todavía disputa.