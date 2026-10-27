Buscan a la familia de un hombre hospitalizado que no tiene documentación

Se trata de Miguel Arcángel Campos, de aproximadamente 74 años, quien se encuentra hospitalizado y necesita localizar a sus hermanos y otros familiares.

Hoy 10:38

Se solicita la colaboración de la comunidad santiagueña para encontrar a los familiares de Miguel Arcángel Campos, un hombre de aproximadamente 74 años que actualmente se encuentra hospitalizado y no posee documentación.

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Según los datos que pudo brindar, habría nacido en el paraje San Francisco, cerca de Tintina, noreste de Santiago del Estero.

Miguel recuerda que su madre se llamaba Rosa Ramona Galván y su padre Brígido Campos. Además, manifestó que busca reencontrarse con sus hermanos: Dominga Campos, quien viviría en Santiago del Estero; Atilio Campos y Nicanor Campos.

Debido a que no cuenta con documentos y dispone de información limitada sobre sus familiares, cualquier dato que permita establecer contacto con ellos puede resultar de gran ayuda.

Quienes conozcan a la familia Campos o puedan aportar información pueden comunicarse al 3841-461371.