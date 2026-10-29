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De qué murió Patrick Stewart, el actor de X-Men y Star Trek

.El reconocido intérprete británico tenía 86 años y falleció en su casa de Los Ángeles. Su familia confirmó que atravesaba un cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

Hoy 20:00
Patrick Stewart

El actor británico Patrick Stewart, reconocido mundialmente por sus interpretaciones en las sagas X-Men y Star Trek, murió el miércoles 28 de octubre a los 86 años. Según informó su portavoz, Kelly Bush Novak, el artista atravesaba un proceso de enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos afecciones que fueron confirmadas por su familia en un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

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El mensaje oficial describió su enfermedad como “un breve y conmovedor camino” y confirmó que falleció en su residencia de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, familiares y amigos. Si bien no se precisó cuándo había recibido los diagnósticos, la familia señaló que estuvo rodeado de afecto, música en vivo, oraciones y muestras de cariño durante sus últimos momentos.

Además, sus seres queridos solicitaron que, en lugar de enviar flores por su fallecimiento, quienes deseen homenajearlo realicen donaciones a dos instituciones vinculadas con la investigación y el acompañamiento de personas afectadas por estas enfermedades: el Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y la Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources.

Patrick Stewart nació en 1940 en Mirfield, Inglaterra, y construyó una extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. Alcanzó reconocimiento internacional por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y al profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica X-Men.

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