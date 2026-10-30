Soleado en Termas de Río Hondo: ¡disfrutá del buen clima este 30 de octubre de 2026!

Los termenses podrán disfrutar de un día soleado con temperaturas agradables. El clima se mantendrá mayormente favorable en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, los termenses se despertaron con un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 16 °C y una sensación térmica de 15.3 °C. La humedad se encuentra en un 83%, lo que proporciona un ambiente fresco perfecto para actividades al aire libre.

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Durante el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27.3 °C, lo que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de los espacios verdes y las atracciones turísticas que ofrece la ciudad. El viento sopla a 8.6 km/h desde el noreste, aportando un ligero alivio al calor.

Para mañana, los termenses pueden anticipar un clima igualmente soleado, con mínimas de 16.8 °C y máximas que podrían llegar a los 29.3 °C. Un día perfecto para disfrutar de las actividades al aire libre en familia o con amigos.

Sin embargo, el pronóstico para el domingo trae un cambio en el clima, ya que se esperan lluvias irregulares en las cercanías. Las temperaturas mínimas se ubicarán en los 17.6 °C y máximas de 27.2 °C, por lo que se recomienda estar preparados para un posible cambio en el tiempo.

En resumen, hoy los termenses disfrutarán de un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 °C y 27.3 °C. Para mañana, se prevé otro día soleado antes de la llegada de posibles lluvias el domingo, así que ¡aprovechá el buen clima!

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.