Conductor acusado de atropellar a peregrinos en Palpalá

Jesús Ocampos ha sido formalmente imputado por lesiones graves y conducción imprudente bajo los efectos del alcohol tras atropellar a dos peregrinos en Palpalá, Jujuy.

Hoy 02:25

La investigación sobre el atropello de dos peregrinos en la ciudad de Palpalá, Jujuy, ha dado un avance significativo con la imputación formal de Jesús Ocampos, de 26 años. Este individuo fue acusado de lesiones graves por conducción imprudente bajo los efectos del alcohol, además de conducir sin licencia habilitante, afectando a Juan Eduardo Villarroel, de 47 años. La situación de Soledad Herebia, de 36 años, se clasifica como lesiones leves en el mismo contexto legal.

La audiencia de imputación se llevó a cabo recientemente, donde participó el fiscal Alejandro Maldonado, quien dirige la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas en Palpalá. Durante esta sesión, se expusieron los detalles del caso, subrayando que el acusado Ocampos conducía un Volkswagen Passat gris y presentaba un nivel de alcohol en sangre de 1,12 gramos por litro al momento del accidente.

Las distintas acusaciones se fundamentan en las diversas lesiones sufridas por las víctimas. En el caso de Villarroel, las lesiones graves se vinculan a su estado crítico tras el incidente, mientras que la acusación contra Herebia es por lesiones leves, aunque se contempla que esta calificación podría cambiar si su recuperación no es satisfactoria.

La Fiscalía ha señalado que las imputaciones están sujetas a la evolución médica de los heridos, y de ser necesario, podrían ser modificadas. Esto implica que si se determina que Herebia requiere más de 30 días de curación o presenta una incapacidad prolongada, su caso podría ser recalificado. Por lo tanto, la Fiscalía solicitará regularmente informes médicos del hospital "Pablo Soria" en San Salvador de Jujuy, donde están internados.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Ocampos permanecerá en libertad, ya que el fiscal Maldonado considera que no hay riesgo de fuga ni de obstrucción a la justicia, dado que el imputado tiene un domicilio fijo y empleo en la provincia. Esta decisión ha generado diversas opiniones en la comunidad local, donde los hechos han impactado profundamente.

Las investigaciones continúan, y se realizarán pericias accidentológicas para determinar la velocidad del vehículo al momento del impacto y reconstruir el recorrido del automóvil. La **Fiscalía** busca reunir evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del accidente, que ocurrió en un momento de gran afluencia de peregrinos que se dirigían al Santuario de la Virgen de Río Blanco.

Según testimonios de familiares de las víctimas, el día del atropello, Villarroel había salido temprano para recoger a Herebia y juntos se dirigieron a la peregrinación. En un momento, mientras caminaban por la banquina de la ruta 66, fueron embestidos por el automóvil, lo que resultó en una colisión devastadora. Villarroel sufrió politraumatismos y un estado crítico que requirió su traslado a la Unidad de Terapia Intensiva, mientras que Herebia fue atendida por fracturas menores.