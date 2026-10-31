Detenido un hombre por estafa millonaria en Resistencia

Un hombre de 42 años fue arrestado en Resistencia por una estafa financiera superior a 4.600.000 pesos, tras una exhaustiva investigación tecnológica y seguimiento policial.

Hoy 03:31

El pasado jueves, alrededor de las 13:05, se llevó a cabo una detención significativa en Resistencia, Chaco, donde un hombre de 42 años fue arrestado por su presunta implicación en una estafa millonaria. Este operativo fue ejecutado por efectivos de la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia, en el marco de una exhaustiva investigación que comenzó a raíz de la denuncia presentada por una mujer.

La denunciante, quien se identificó como víctima del fraude, relató que en el año 2025 había proporcionado sus datos personales para la gestión de operaciones financieras que eventualmente desconoció. En consecuencia, la mujer detectó múltiples préstamos y movimientos económicos no autorizados, lo que generó un perjuicio económico estimado en más de 4.600.000 pesos, sin contar los intereses acumulados.

Tras recibir la denuncia, los investigadores llevaban a cabo un análisis tecnológico detallado y realizaron consultas en diversas fuentes abiertas. Estas acciones permitieron identificar al presunto estafador, así como a su ex pareja, y determinar el lugar donde este trabajaba. La intervención del Equipo Fiscal 10, liderado por la fiscal Lilian Beatriz Irala, fue crucial para avanzar en el caso.

Con el objetivo de proceder a la aprehensión del sospechoso, se organizó un operativo que culminó con éxito. Durante el procedimiento, las autoridades no solo lograron capturar al hombre, sino que también se incautaron de un teléfono celular y una suma de 132.300 pesos en efectivo, elementos que podrían ser cruciales para la investigación en curso.

La aprehensión del individuo se formalizó bajo la acusación de estafa, y tras las diligencias correspondientes, será alojado en el Departamento de Investigaciones Complejas, según informó la policía del Chaco. Este caso pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la fiscalía para combatir delitos financieros que afectan a la ciudadanía.

La creciente incidencia de delitos relacionados con ciberdelitos subraya la necesidad de una mayor conciencia y educación en materia de seguridad financiera entre la población. Las autoridades instan a los ciudadanos a ser cautelosos al proporcionar información personal y a reportar cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo su seguridad económica.