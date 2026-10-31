Desarticulan intento de usurpación en Villa Suramericana de Santa Fe

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe ejecutó un operativo que frustró un intento de usurpación en Villa Suramericana, promovido por una agrupación política, el pasado viernes por la tarde.

Hoy 04:35

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de diversos grupos de la Policía, llevó a cabo un operativo el pasado viernes por la noche para repeler un intento de usurpación en las viviendas construidas para funcionar como Villa Suramericana en el barrio La Esmeralda Este. Estas viviendas están destinadas a un proceso de inscripción y selección que permitirá su adjudicación a familias santafesinas que cumplirán con el pago correspondiente.

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El operativo se inició tras la información recibida por el Ministerio de Justicia y Seguridad sobre una posible organización de una toma del complejo habitacional. Se sospecha que esta acción fue instigada por una agrupación política local, lo que ha generado preocupación en las autoridades. En respuesta a esta situación, se montó un operativo especial que concluyó con la demora de ocho individuos, quienes estaban involucrados en el intento de usurpación.

Según informes, durante el desarrollo del operativo, se conoció que los organizadores de la frustrada toma habían difundido un audio en el que invitaban a mujeres a acudir al lugar con niños y palos, lo que refleja la gravedad de la situación. Este tipo de acciones no solo pone en riesgo la integridad de las propiedades, sino que también afecta a las familias que esperan la adjudicación de estas viviendas, las cuales son un bien necesario para la comunidad.

La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, enfatizó que "se logró defender las propiedades que pertenecerán a todos los santafesinos de bien, que necesitan una vivienda y que pagarán por ella". Además, Coudannes advirtió que no se permitirá que nadie tome por la fuerza lo que no le pertenece, reafirmando el compromiso del gobierno provincial con la seguridad y el orden social.

Este tipo de incidentes subraya la necesidad de una vigilancia constante en la gestión de los bienes públicos y la implementación de políticas que prevengan situaciones de usurpación. La administración provincial ha manifestado su intención de profundizar en la investigación para determinar el posible incentivo de grupos de la vieja política que se habían acostumbrado a este tipo de procedimientos.

El episodio en Villa Suramericana no solo resalta la relevancia de la seguridad en la adjudicación de viviendas, sino que también plantea interrogantes sobre la influencia de ciertos sectores políticos en acciones que atentan contra el bienestar de la comunidad. La situación es un recordatorio de que las medidas preventivas deben ser una prioridad para evitar conflictos futuros en la gestión de bienes públicos.

La administración de la Villa Suramericana y su proceso de adjudicación es un aspecto crucial para el desarrollo social y económico de la región. Las autoridades están comprometidas a garantizar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesiten, en un marco de transparencia y legalidad.