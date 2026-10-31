El estilo de Milei infla las acciones de Patricia Bullrich

De la hoguera a las encuestas. La senadora nacional muestra más competitividad que el primer mandatario en un hipotético balotaje ante Kicillof, según dos consultoras de opinión pública.

Hoy 04:48

Por Fernando Laborda, en diario La Nación

Así como no hay semana que transcurra sin los consabidos insultos de Javier Milei a periodistas, tampoco cesan las cada vez más habituales señales de diferenciación de la jefa del bloque de senadores nacionales del oficialismo, Patricia Bullrich, respecto de posiciones o actitudes del presidente de la Nación.

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Esta vez, la senadora Bullrich pegó el faltazo a la reunión de gabinete llevada a cabo el martes pasado en Balcarce 50. Fue el mismo día en que Milei, su hermana Karina y varios ministros salieron al balcón de la Casa Rosada, y el Presidente repitió con sus manos un gesto que en los últimos tiempos pusieron de moda los adolescentes para “farmear aura”.

En cambio, Patricia Bullrich brindó una nueva señal de diferenciación tras las elecciones realizadas en Brasil. Mientras el gobierno nacional se abstuvo de reconocer el triunfo del presidente Lula da Silva ante su candidato favorito, Flavio Bolsonaro, la senadora emitió un posteo en la red social X en el que afirmó: “La gente elige en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes posibilidades de cooperación”.

Poco antes, la excandidata presidencial de Pro no dudó en cuestionar a Milei por “cruzar un límite” tras descalificar en duros términos y llamar a “quemar en la hoguera” a periodistas que investigaron el caso $LIBRA.

En su novela La hoguera de las vanidades, Tom Wolfe describió cómo la opinión pública y el poder pueden destruir la reputación de alguien, una dinámica que hoy parece invertida cuando es el propio presidente Milei quien alza la retórica del fuego contra periodistas indóciles. Mientras el Gobierno defendió los dichos del jefe del Estado al calificarlos como una metáfora nacida del enojo por coberturas mediáticas, organizaciones empresariales como AEA y asociaciones periodísticas como ADEPA coincidieron en advertir sobre la gravedad institucional del hostil mensaje presidencial.

Si bien las dificultades socioeconómicas que afronta el país -cuyo origen, por cierto, se remonta a gobiernos anteriores- sin duda impactan en la caída de la imagen de Milei, no es un dato menor que la percepción del jefe del Estado en la sociedad ha experimentado un mucho mayor retroceso entre las mujeres que entre los hombres. Una hipótesis que plantean analistas de opinión pública y que comienza a inquietar a algunos referentes del oficialismo es que esa particular caída de la imagen presidencial podría guardar relación con el estilo pendenciero y grosero de Milei.

Tal vez los asesores de comunicación del Presidente puedan advertir que su estrategia discursiva le está generando consecuencias negativas. Basta advertir algunas de las últimas encuestas, cuyos responsables han comenzado a desarrollar una tarea que, a principios de este año, parecía impensable, como comparar la imagen y la intención de voto de Milei y Patricia Bullrich.

El sondeo de opinión pública de CB Global Data realizado del 21 al 25 de octubre entre 1151 casos en el ámbito nacional preguntó a quién se votaría si las elecciones presidenciales fuesen mañana. Milei lidera las posiciones con el 27,1% de intención de voto, seguido por Axel Kicillof, con el 16,5%; por “un candidato de Cristina Kirchner”, con el 12,1%; por Patricia Bullrich, con el 8,5%, y por Myriam Bregman, con el 7,3%.

Sin embargo, a la hora de analizar las posibilidades de los eventuales candidatos presidenciales de La Libertad Avanza frente a Kicillof en un hipotético balotaje, las noticias no son las mejores para Milei. Según la misma consultora que dirige Cristian Buttié, Milei aventajaría al gobernador bonaerense con el 43% de los votos contra el 40,6%. Pero Patricia Bullrich obtendría el 47,3% frente al 40,1% de Kicillof.

Desde Proyección Consultores, el sociólogo Manuel Zunino coincide en que la ventaja que la senadora Bullrich le sacaría a Kicillof sería al menos hoy mayor a la que podría obtener Milei. No obstante, su estudio de opinión pública, concluido el 13 de octubre entre 1231 residentes mayores de 16 años residentes en el país, aporta algunos matices reveladores.

Según la encuesta de Proyección, Patricia Bullrich ostenta una imagen positiva prácticamente igual a la de Milei: 42% contra 41,9%. Sin embargo, el primer mandatario se impone a la senadora cuando se consulta a la población acerca de algunos de los más importantes atributos.

Cuando se pregunta a qué dirigentes se asocia con la visión de futuro y un proyecto de país claro, Milei alcanza un 42,3% de menciones, mientras que Patricia Bullrich recibe el 23,3%. Y cuando se consulta sobre la capacidad de una y otra figura política para resolver los problemas actuales de la Argentina, Milei llega al 39,8% de menciones mientras la senadora es citada por el 29,4%.

El atributo más flojo de Milei, de acuerdo con la encuesta de Proyección, es la empatía, aspecto en el que solo es mencionado por el 22,3%.

Un fino analista político como Rosendo Fraga solía decir que los líderes políticos pueden modificar su ideología por conveniencias, intereses o circunstancias, pero lo que no pueden cambiar nunca es su personalidad. ¿Advertirá Milei que podría perder parte del apoyo electoral prestado del que se benefició en el balotaje presidencial de 2023 por sus actitudes reñidas con uno de los principios más básicos del liberalismo como la tolerancia frente a quienes piensan distinto? Nada le impide al primer mandatario disentir de las críticas ni defenderse con adecuados argumentos. En cambio, recurrir al insulto fácil y al agravio soez solo lo descalifica a él mismo y deteriora la investidura presidencial.