Bonos, acciones y dólares financieros marcaron el cierre de octubre

El cierre de octubre dejó movimientos relevantes en los principales segmentos del mercado argentino. Los Globales volvieron a retroceder y el riesgo país terminó en torno a los 790 puntos básicos, mientras que el MSCI Merval acumuló una caída mensual del 9,4%.

Hoy 04:58

Por Pedro Chavez Atía (*), para Diario Panorama

En el mercado cambiario, el dólar oficial y los financieros finalizaron nuevamente en alza, con participación tanto del Tesoro como del Banco Central en el mercado oficial. En el frente externo, las dudas sobre la inversión vinculada a inteligencia artificial volvieron a condicionar a Wall Street, mientras que las elecciones de medio término de Estados Unidos comenzaron a ganar espacio dentro de la agenda de los inversores.

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La deuda argentina volvió a moverse en sentido contrario a los emergentes

Los bonos soberanos argentinos en dólares cerraron otra semana con retrocesos. Los Globales cayeron entre un 1,8% y un 3,2%, mientras que el ETF EMB, utilizado como referencia para créditos emergentes y distressed, avanzó un 0,4% durante el mismo período. La diferencia volvió a dejar a los títulos locales desacoplados de esa referencia internacional, después de que el impulso favorable proveniente de Brasil durante las semanas anteriores perdiera fuerza.

El movimiento se produjo tras el inesperado triunfo de Lula en Brasil y en un escenario en el que comenzaron a adquirir mayor protagonismo las dudas vinculadas al programa financiero de 2027, la dinámica de la actividad económica y las próximas elecciones presidenciales. En este contexto, el riesgo país subió desde la zona de los 710 puntos básicos hasta finalizar la semana alrededor de las 790 unidades. El balance mensual también resultó negativo para la deuda en dólares: los Globales terminaron octubre con caídas acumuladas de entre el 2,9% y el 6,1%.

El MSCI Merval profundizó la corrección durante el mes

La renta variable argentina mostró un movimiento todavía más pronunciado. El MSCI Merval retrocedió un 10,5% durante la semana y terminó en US$55,5, nivel equivalente a aproximadamente US$1.582 bajo la referencia utilizada por el índice anterior. Ese valor representa el menor nivel desde antes de las elecciones de medio término.

El retroceso semanal terminó además por consolidar un octubre negativo para el mercado accionario local. En el acumulado mensual, el Merval registró una caída del 9,4%. De esta manera, tanto las acciones como los bonos soberanos finalizaron el mes con pérdidas, aunque con magnitudes distintas según el segmento analizado. La evolución del mercado accionario profundizó así una tendencia que ya se venía observando durante octubre.

Los dólares financieros ampliaron la distancia frente al oficial

El frente cambiario también mostró movimientos durante la semana. El dólar oficial avanzó un 0,3% y terminó en $1.534, aunque durante las primeras jornadas había llegado a ubicarse en $1.541. Ese máximo se registró el lunes, después del resultado electoral en Brasil, y posteriormente el tipo de cambio cedió parte del movimiento inicial para finalizar por debajo de aquel nivel.

Los dólares financieros siguieron una dinámica similar. El MEP aumentó un 0,9% hasta $1.570, después de haber alcanzado los $1.571 durante el lunes. El contado con liquidación, por su parte, avanzó un 0,7% y terminó en $1.662, aunque había llegado a tocar los $1.678 al comienzo de la semana. Como resultado, la brecha entre el CCL y el dólar oficial finalizó en 8,3%, frente al 7,9% registrado el viernes anterior, mientras que la diferencia entre el CCL y el MEP cerró en 5,9%, por debajo del 6,1% de la semana previa.

El Tesoro y el BCRA tuvieron movimientos distintos en el mercado oficial

La evolución cambiaria estuvo acompañada por operaciones tanto del Tesoro como del Banco Central. El Tesoro vendió US$100 millones el lunes con el objetivo de contener la presión externa sobre el tipo de cambio, aunque posteriormente recompuso parte de esa posición mediante compras por US$44 millones el martes y otros US$10 millones el jueves.

El Banco Central, en cambio, mantuvo una postura de no intervención durante los primeros días de la semana y retomó las compras hacia el final del período. El jueves adquirió US$47 millones y el viernes sumó otros US$96 millones. La semana dejó así una participación diferenciada entre ambos organismos: mientras el Tesoro alternó ventas y recompras, el BCRA volvió a posicionarse como comprador en las últimas ruedas.

El sector tecnológico volvió a concentrar la cautela en Wall Street

En Estados Unidos, la atención volvió a concentrarse sobre las compañías vinculadas a inteligencia artificial. Las preocupaciones estuvieron centradas en la sostenibilidad del gasto realizado por los grandes proveedores de infraestructura tecnológica y en la capacidad de la industria para generar retornos que justifiquen los elevados niveles de inversión. Ese escenario mantuvo el modo risk-off y terminó afectando a los principales índices accionarios.

El Nasdaq, con una mayor participación de compañías tecnológicas, registró la caída más pronunciada de la semana y retrocedió un 1,9%. El S&P 500 perdió un 1,2%, mientras que el Dow Jones disminuyó un 0,9%. Los tres principales índices estadounidenses finalizaron así en terreno negativo, con el sector tecnológico nuevamente entre los principales focos de atención.

Como había ocurrido durante la semana anterior, la búsqueda de cobertura y las expectativas de una menor demanda agregada de capital favorecieron a los Treasuries. La tasa del bono estadounidense a diez años retrocedió 6,7 puntos básicos hasta el 4,92%, manteniéndose por debajo de la barrera del 5% por segunda semana consecutiva.

Las elecciones legislativas de Estados Unidos entraron en la agenda financiera

El próximo 3 de noviembre se celebrarán las elecciones de medio término en Estados Unidos y el mercado comenzó a recalibrar sus expectativas frente a ese evento. El antecedente histórico muestra que, en 18 de las últimas 20 elecciones de este tipo, el partido gobernante terminó cediendo terreno.

La importancia de la elección estará puesta en la futura composición del Congreso. Un escenario dividido o bajo control demócrata podría dificultar parte de la agenda legislativa de Donald Trump y obligar al oficialismo a negociar. Entre los temas de corto plazo que concentran mayor atención aparecen el presupuesto y la deuda.

La antesala de las elecciones legislativas históricamente ha estado acompañada por un mayor nivel de cautela entre los inversores, mientras que, una vez superado el evento, la renta variable ha tendido a mostrar una reacción favorable. El resultado concreto del 3 de noviembre será, de todos modos, una nueva referencia para la lectura política y económica de las próximas semanas.

Octubre terminó con diferencias marcadas entre los distintos segmentos

El último tramo del mes dejó un escenario exigente para los activos argentinos. Los Globales retrocedieron entre un 1,8% y un 3,2% durante la semana y terminaron octubre con caídas acumuladas de entre el 2,9% y el 6,1%, mientras que el riesgo país avanzó hasta aproximadamente 790 puntos básicos. El MSCI Merval, por su parte, cayó un 10,5% durante la semana y acumuló un retroceso del 9,4% en el mes.

En el mercado cambiario, el dólar oficial finalizó en $1.534, el MEP en $1.570 y el CCL en $1.662. La semana también mostró la participación del Tesoro y del Banco Central en el mercado oficial, aunque con dinámicas diferentes a lo largo de las distintas ruedas.

En Estados Unidos, las dudas sobre la inversión vinculada a inteligencia artificial volvieron a afectar al sector tecnológico y llevaron a los principales índices de Wall Street a cerrar en baja. Al mismo tiempo, la tasa del Treasury a diez años descendió hasta el 4,92%, por debajo del 5% por segunda semana consecutiva.

Con octubre ya finalizado, la atención comenzará a repartirse entre la evolución de los activos locales, el comportamiento de los distintos tipos de cambio y una agenda internacional que tendrá a las elecciones de medio término de Estados Unidos como una de sus próximas referencias.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.