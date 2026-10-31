El rumor de romance con la China Ansa le trajo algunos problemitas a Pablo Migliore

“Un día van a decir que me como a Betular”, sostuvo el ex futbolista y contó que a su mujer no le gustó nada lo que pasó en el reality de cocina de Telefe.

Hoy 06:36

El exfutbolista Pablo Migliore decidió romper el silencio y dar su versión del supuesto romance con la China Ansa en MasterChef Celebrity, versión que divulgó Nora Colosimo.

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En SQP, el programa de Yanina Latorre por América, Migliore fue tajante: “Estoy felizmente casado y soy un hombre de familia”.

“Entiendo que puedan haberle pasado algún chimento (a Nora Colosimo, madre de Wanda Nara y panelista de LAM), no tengo por qué descreer, pero creo que aunque fuese cierto no tendría que decir nada. Hay dos familias en juego”, expresó.

Qué dijo Pablo Migliore sobre los rumores con la China Ansa

“Cuando pasó esto, la China me contó que habló con Wanda porque estaba indignada y que ella le explicó que la madre recién está iniciando en esto y que le pedía disculpas”, relató.

“Cuando empezaron a hablar del tema estaba viéndolo en vivo con mi señora”, relató. Sobre la reacción de su pareja, reconoció: “Me puse en el lugar de ella y a mí me hubiese molestado”.

Incluso contó que Natalia, su esposa, le preguntó por qué no parecía afectado por las versiones. “Me veía campante y me decía: ‘¿A vos no te jode?’. Me jodería si fuese cierto, tuviera cola de paja y tuviera que estar mintiendo”, respondió.

Así fue la reacción de Natalia, la esposa de Pablo Migliore

“Mi señora me pone una carita, pero en el fondo le debe joder. Mi vieja y mis hermanas están odiadas. No les gusta lo que pasa porque conocen a Natalia, mi señora, y se preguntan por qué con ella. No me defienden a mí, defienden a mi señora”, explicó.

Finalmente, justificó por qué eligió no salir inmediatamente a desmentir las versiones: “No me interesa aclarar esto porque si mañana sale otro a decir que me como a Betular o a Maru Botana tengo que salir a explicar que no es así”.